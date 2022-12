Los niños de San Ildefonso, el colegio público protagonista de la Lotería de Navidad desde hace décadas, ya no cantan solo los números del sorteo extraordinario. La ONG Save the Children ha reunido a algunos de ellos para dar voz a las cifras de la pobreza infantil en España en su nueva campaña Números que tocan.

La emotiva letra hace referencia a las consecuencias de que el 28,9% de los menores de 18 años en nuestro país esté en situación de pobreza, un punto y medio por encima del año anterior.

"El presupuesto en casa no da para una dieta variada, 400.000 niños se alimentan mal en España", cantan los de San Ildefonso.

Más de medio millón de niños no pueden permitirse gafas

Otros 700.000, además. "no pueden permitirse gafas"."Ven mal la pizarra, la lección no queda clara y fracasan", continúan. Pero "hoy te toca a ti demostrar que este no es un país que vaya a tolerar que se juegue con su infancia".

La canción concluye recordando que un millón de niños "hay un millón de niños con el abrigo puesto en casa". Números, dicen los pequeños, "que avergüenzan y congelan el futuro de España"

España es, tras Rumanía, el país de la Unión Europea donde a más niños y niñas les toca malvivir, apunta también Save the Children.