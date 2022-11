Tras 84 días entre fogones, la presentadora catalana Lorena Castell se ha convertido en la vencedora de 'MasterChef Celebrity 7' tras un emocionante duelo final contra el actor Manu Baqueiro. El duelo final se coronó como el programa más visto de la temporada, con 2.025.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Fue seguido en algún momento por 4.597.000 espectadores, lideró su franja de emisión y logró su minuto más visto a las 23:43 h, con 2.527.000 espectadores y 23%.

Hasta que pisó las cocinas del talent, Castell era la “reina del microondas, las latitas y las ensaladas”. Con lo poquito que aprendió de su yaya y de su madre, Juaqui, y lo mucho que “se lo ha currado aquí”, como reconoció el jurado, Lorena consiguió llegar hasta lo más alto.

“Estamos muy orgullosos de lo que habéis conseguido y del camino que habéis recorrido buscando la excelencia. Habéis sido unos aspirantes divertidos, cómplices, buenos compañeros e involucrados al cien por cien en esta aventura”, felicitaron los jueces a los duelistas antes de proclamar a la ganadora. Castell ya se había ganado el reconocimiento del jurado por “su compromiso y sus ganas de pelearlo siempre hasta el final”.

‘Vivir viajando’: un menú impecable, muy técnico y con producto de primera calidad

Lorena Castell conquistó el paladar del jurado y de los invitados, los chefs Joan Roca y Massimo Bottura, con un menú valiente y muy técnico, ‘Vivir viajando’, inspirado en los viajes que ha realizado con su hermano. como homenaje a su familia y sus raíces. En este momento tan especial estuvo acompañada de su pareja, su madre y su hermano. Ni siquiera su pequeño Río, de 3 años, se perdió esta coronación.

El entrante, ‘Suquet de peix thai’, transportó al jurado y a los invitados a Tailandia, pero también a Cataluña, donde están sus raíces y su familia. “Está muy bueno. Realmente es un viaje a Tailandia desde Cataluña”, afirmó Joan Roca. Para el jurado era un plato “elegante y sofisticado” con técnica y con producto, aunque algunos comensales echaron en falta un punto de sal. Para Massimo Bottura lo más importante fue que Lorena no tuvo miedo a expresar emociones y transmitirlas en el plato. Sorprendidos de su destreza técnica, Pepe Rodríguez bromeó diciendo: “si quieres montar un restaurante aquí tienes cinco socios”.

El principal, ‘Fabes con almejas hindi style’, les llevó a India. “Es un plato muy técnico y resuelto muy bien técnicamente”, destacó Joan Roca de este plato dedicado a los amigos de Lorena, quienes se han convertido en parte de su familia. Pepe Rodríguez y Massimo Bottura echaron en falta el sabor del plato tradicional, algo que también se debe esperar en la alta cocina.

El último destino de este menú era Bali. Su postre, ‘Eclipse lunar’, incluía algunos de los ingredientes favoritos de su hijo, como las gelatinas y las palomitas. Para Lorena, su luna es su hijo Río, “que me da la luz todos los días”, y ella es el planeta favorito de su pequeño. “Es la persona a la que más he echado de menos durante la grabación de este programa, se me ha hecho durísimo”, recordó emocionada la presentadora. Este postre no solo iba dedicado a Río; también a su novio, Rubén, porque “estar con él es un camino de rosas” y “se ha molestado en romper esa cúpula y descubrir a la Lorena que conocen mi familia y mis amigos”, reconoció. “Es un postre maravilloso. La estética me ha enamorado. En cada cucharada hay un sabor nuevo. No puedo más que felicitarte”, sentenció Massimo Bottura.

Manu Baqueiro, apostó en la final por un menú arriesgado con sabores gallegos, diseñado con el corazón y dedicado a su familia. Una propuesta “muy interesante, con un gran equilibrio de sabores”, destacó el jurado. Comenzó con el entrante “Las cigalas de la abuela Amalia y las lías de albariño”. El principal, un mero en hoja de platanera, homenaje a su madre y sus familiares gallegos que emigraron, llamado “El mero de ida y vuelta”. Para terminar, “Malpica”, un cremoso de queso con un velo de café, unas raíces de chocolate, un bizcocho borracho con orujo y un helado de almendras. “Gracias, Manu, por hacer un recorrido por toda Galicia con tanto gusto, con tanto cariño. Gracias por venir, delante de cocineros, a mostrarte con todo el corazón y toda la honestidad que te caracteriza”, le felicitó Pepe Rodríguez Rey.

Lorena se llevó el título de ‘MasterChef Celebrity España’, el trofeo del programa y 75.000 euros que donó a la Fundación Juegaterapia. Además, tanto ella como Manu Baqueiro disfrutarán de un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián, junto a un acompañante.