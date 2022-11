A poco más de una semana de que termine noviembre, ya se respira Navidad. Sobre todo después de que el tan esperado anuncio de la Lotería se estrenase el pasado día 10, cuando pudimos disfrutar de la sensibilidad y la bondad que caracterizan a esta pieza cinematográfica anual. En RTVE.es hemos seleccionado algunos de las historias más queridas para recordar antes del Sorteo Extraordinario.

En otro de los anuncios, la emoción viene de la mano de una entrañable amistad . "Eres nueva, ¿no?. Ah, que no me entiendes", le pregunta una trabajadora a su nueva compañera extranjera que le responde señalándose el nombre que lleva escrito. "Vika", le dice sonriente sin poder hablar en castellano. Pero la barrera del idioma no es un problema y, poco a poco, forjan una bonita relación que culmina con la compra de un décimo a medias.

¿Quién no recuerda ese 2018 con un protagonista huraño que vive atrapado en "el día de la marmota"? Él es Juan. Y acaba tan aburrido de que le toque la Lotería que su desasosiego no termina hasta que comparte la suerte con otra persona. Esa será su única forma de romper el bucle temporal en el que se encuentra.

El Bar Antonio y los celebrity

Otro anuncio que nos robó sonrisas y lágrimas fue el del Bar Antonio, en 2014. Una historia marcada por la costumbre de compartir los décimos de la Lotería y la solidaridad de sus protagonistas.

Pero si hay un spot viral y comentado es el del 2013, que suscitó numerosas críticas. En él aparece la fallecida Montserrat Caballé, acompañada por grandes de la música como Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Sus voces vibraron con una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley con la letra "Pon tus sueños a jugar".