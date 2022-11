El reportaje 'Cuando la violencia sufrida conduce a prisión', emitido en el programa Tolerancia cero de Radio 5, ha sido galardonado con el VII Premio de Periodismo contra la Violencia de Género 'Fundación Aliados por la integración' en la categoría de radio. El espacio que dirige Patricia Costa es pionero en abordar la violencia machista desde 2004 y se emite los viernes en la emisora todo noticias de RNE.

'Cuando la violencia sufrida conduce a prisión', emitido el pasado mes de septiembre, tiene como protagonistas a Sheila, Davinia, Marisol e Isabel, internas en el Centro Penitenciario Madrid I-Mujeres, en Alcalá de Henares y participantes del programa ‘Ser mujer’. A lo largo del espacio se recalca que el 70% de las mujeres que acaban en la cárcel han sufrido algún tipo violencia que, en no pocas ocasiones, las conducen al delito y a pagar por él. Muchas, además de haberla sufrido en libertad, no se deshacen de ella cuando la pierden, porque los hijos e hijas se convierten entonces en arma arrojadiza por parte de las ex parejas. ‘Ser mujer’ pretende que la historia no se repita, que recuperen la autoestima perdida, que aprendan a identificar una relación tóxica, y a poner nombre y apellido al maltrato sufrido.

El jurado ha reconocido además con una Mención Especial a María Aramendi, Esther Valverde, Alejandro Losada, Juan Martín, Nacho Vázquez, Laura Masegosa y Guillem Hidalgo; alumnos del Máster de RNE, por su trabajo ‘Invisibles: La trata de ucranianas en España’. En este documental tratan de averiguar por qué las mujeres de Europa del Este son históricamente reclamo de la industria sexual e investigar si en España las autoridades y organizaciones contra la trata actúan a tiempo para detectar y ayudar a las víctimas. Un camino que les obliga a sumergirse en la maraña judicial y política contra la trata y la prostitución en nuestro país.

También ha sido galardonado José Antonio González, en la categoría de medio escrito, por ‘Dame un toque cuando llegues; así discrimina el acoso callejero’, publicado en ABC y los diarios regionales de Vocento. Y, en la categoría de televisión, el equipo de ‘Fuera de plano’, realizado por la empresa Mediareport SL para Televisión Canaria, por el reportaje ‘La vida por delante’.

Un total de 116 trabajos han participado en esta nueva edición del certamen, que tiene por objetivo reconocer y recompensar las buenas prácticas de profesionales que contribuyen a la defensa y difusión de los valores contra esta lacra social. La entrega de premios será el próximo 22 de noviembre en la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que los premiados recibirán una obra de la escultora vallisoletana Concha Gay que lleva por título ‘Árbol de luz’.

El jurado está formado por Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Fundación Aliados por la Integración, Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Alfonso Nasarre, director de ‘Onda Madrid’, Pilar García Muñiz, conductora de ‘Mediodía COPE’, Pilar Álvarez, jefa de Última Hora en 'El País', Óscar Vázquez, subdirector de Antena3 Noticias, Raquel Benito, redactora jefe de ‘El Confidencial’, Alfonso Rodríguez, director de Colpisa, Myriam Noblejas, periodista y Javier Fernández Arribas, director de Atalayar y colaborador de diversos medios.