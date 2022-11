'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' parlarà aquesta setmana de flors comestibles perquè hi ha roses, begònies o roselles que es poden menjar. A banda d'omplir el plat de color, també aporten un regust agredolç, salat i segons l’espècie, un punt picant.

En aquest capítol, el xef i jurat de 'Masterchef', Jordi Cruz, prepararà a la presentadora María Gómez unes postres amb begònies del seu jardí. Aprendrem que les flors, a banda d’aportar textures i sabors insospitats, també són beneficioses per la salut, però cal tenir en compte que pel consum alimentari, han de provenir d’un cultiu orgànic. Per això veurem com les podem plantar nosaltres mateixos i assegurar-nos què estan lliures de químics i pesticides.

Flors i plantes amaguen virtuts insospitades, tal com explicarà fra Valentí de Manresa. És l’arxiver del convent dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona, i tota una eminència en el món de les plantes. Fra Valentí prepararà un remei a base d’herba de Sant Joan, conegut com l’oli de cop.

I, com a cada capítol, els ‘molys’ del programa compartiran coneixements, trucs i consells. Aquesta setmana, el famós youtuber Toni Jardón, de la 'La huertina de Toni', explicarà com cultivar tomàquets en pocs dies a partir del propi fruit. I la Irene Menéndez, coneguda a Instagram com a @ideimperfecta, ens ensenyarà a fer un sabó respectuós amb la pell a base de camamilla.