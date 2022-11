'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

'La recepta perduda' viatja a les terres de Ponent, on els cargols són l'ingredient més apreciat. Sílvia Abril vol aprendre a cuinar-los a la brutesca. N'aprendrà de la mà de Jordi Pujol, el protagonista de la pel·lícula 'Alcarràs', de Carla Simón. I de postres? Préssec en almívar, la millor manera de conservar la fruita tot l'any.

'La recepta perduda' es desplaça a Alcarràs, un dels pobles amb més arbres fruiters per càpita de Catalunya. Presseguers i pomeres dibuixen el paisatge d'una terra marcada pels contrastos meteorològics i, recentment, pel film de Carla Simón. Un dels personatges de la pel·lícula, l'Antònia Castells, que interpreta la tieta Pepita, ensenya a Sílvia Abril, tot conversant amb les amigues, la tècnica que tradicionalment permet conservar la fruita per gaudir-ne tot l'any: l'almívar.

Jordi Pujol ensenya Sílvia Abril a preparar els cargols a la brutesca RTVE Catalunya

Una altra protagonista del film que acompanyarà Sílvia Abril en la seva descoberta de la gastronomia local és Montse Oró, que dona vida a la Nati. El cargol n'és, indiscutiblement, el rei de la festa. Aprendrà a cuinar-los a la brutesca de la mà de Jordi Pujol, que encarna el personatge de Quimet. En Jordi feia de pagès, però hi va haver de renunciar perquè no li sortien els comptes. Ara treballa a la brigada municipal, però manté el tros per al consum personal i per aplegar la colla al voltant