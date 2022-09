L'hort urbà, aquesta setmana a 'Va de verd'

'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' ens proposa aquesta setmana les millors idees i consells per tenir un hort a casa. Un petit balcó, un racó al terrat de casa o, fins i tot, a un centre penitenciari: qualsevol espai pot ser la ubicació perfecta per a un hort urbà.

Al segon capítol de 'Va de Verd' aprenem a cultivar hortalisses i plantes aromàtiques sense moure’ns de casa. Tant és l’espai, un test és suficient per a poder plantar, per exemple, una mica de menta al balcó. Pel que fa als consells dels 'molys', aquesta vegada parlaran dels adobs casolans i el control de plagues per tal que el nostre hort urbà faci el màxim goig possible. Amb l'ajuda de l’Ester Casanovas n’aprendrem els secrets.

Amb la Maria Gómez, també coneixerem com uns metres quadrats de cultiu es converteixen en una eina de reinserció social i, alhora, en un moment de desconnexió i lleure per als interns d’un Centre Penitenciari de Joves.