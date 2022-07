Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 es van celebrar a la Ciutat Condal entre el 25 de juliol i el 9 d'agost de 1992, tot i que el torneig de futbol va començar un dia abans. Van participar 9365 atletes (6652 homes i 2704 dones) de 169 països diferents que van competir en 28 esports i en 257 especialitats. Els IX Jocs Paralímpics van tenir lloc els dies 3 i 14 de setembre. RTVE, i especialment RTVE Catalunya, va ser des d'un primer moment la televisió de referència en la cobertura de l'esdeveniment.

Abans de 1992, Barcelona havia presentat candidatura per celebrar els Jocs del 1924, 1936 i 1940. El procés de la candidatura olímpica de la ciutat va començar el 30 de maig de 1981, quan l'alcalde Narcís Serra va demanar al rei Juan Carlos I autorització per celebrar els jocs d'estiu del 1992. Amb l'arribada de Pasqual Maragall al govern, el 1982 el projecte va agafar força i va rebre un suport intens de la Generalitat. Finalment, el 17 d'octubre de 1986 en la 91a sessió del Comitè Olímpic Internacional, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels jocs olímpics del 92 per davant de París. El president del COI en aquell moment, Joan Antoni Samaranch , va ser el responsable de llegir l'elecció.

Els Jocs Olímpics es van caracteritzar per la seva descentralització en diferents subseus properes a la ciutat que van suposar un important esforç de renovació d'infraestructures i de divulgació de la imatge de la ciutat a tot el món. Per aquest motiu es van construir diferents viles olímpiques per als atletes al Poblenou o Montigalà (Badalona), entre altres.

A la cerimònia de clausura, el 9 d'agost a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Joan Antoni Samaranch , va declarar que els de Barcelona havien estat els millors Jocs Olímpics de la història. L'afirmació va ser corroborada per tots els mitjans de comunicació internacionals i atletes de tots els països, que van tenir en compte la modèlica organització, l'absència d'incidents, la massiva participació de ciutadans voluntaris, la comoditat i bellesa de les instal•lacions i, sobretot, el gran suport popular dels ciutadans barcelonins. Cap al final de la cerimònia de clausura, enmig d'una pluja de focs artificials, Cobi , la mascota olímpica va desaparèixer cel dalt, navegant per l'aire en un vaixell de paper.

La torxa va fer la seva entrada en l'estadi olímpic portada pel piragüista Herminio Menéndez , qui la va cedir a Juan Antonio San Epifanio Epi, qui seria últim rellevista d'aquesta. Epi va procedir a l'encès d'una fletxa que va ser llançada per l' arquer paralímpic Antonio Rebollo , encenent el peveter en passar per sobre del mateix. La fletxa no va ser disparada realment cap a l'interior del peveter, encara que televisivament es va aconseguir aquest efecte òptic mitjançant un estudiat angle de visió de la càmera. Es calcula que uns 2.000 milions de persones van seguir per televisió la cerimònia d'obertura en tot el món.

La banda sonora dels Jocs

'Barcelona' va ser l'himne oficial pels Jocs Olímpics de Barcelona 92. La lletra i música van ser íntegrament creades per Freddie Mercury i Mike Moran. En 1987 la seva versió original va aconseguir el número 8 en el Regne Unit, i en 1992, després de ser utilitzada com a himne dels Jocs Olímpics a Barcelona, va pujar al segon lloc.

El març de 1987, Freddie va volar a Barcelona per conèixer a Montserrat Caballé. Freddie li va mostrar la cançó en una cinta de casset. A la cantant li va agradar tant que van acordar començar a treballar en un àlbum. A finals de maig Freddie havia acceptat ser un convidat d'honor i clausurar l'esdeveniment amb Caballé. Més tard, el Comitè Olímpic Espanyol va decidir que el single fos l'himne oficial pels Jocs Olímpics celebrats a Barcelona en 1992. Malauradament, Freddie Mercury va morir el 24 de novembre de 1991.

El 8 d'octubre de 1988 Freddie i Montserrat van aparèixer en un escenari en el festival de Barcelona conegut com La Nit. Van cantar en playback la cançó 'Barcelona', juntament amb altres dos temes de l'àlbum que encara no havien estat editades: 'How Ca I Go On' i 'The Golden Boy'. No va ser l'única vegada que Freddie i Caballé van pujar a un escenari junts. També ho van fer en el Ku Club d'Eivissa en 1987.

03.16 min Arxiu TVE Catalunya - Video clip "Barcelona" amb Montserrat Caballé i Freddie Mercury

El tema 'Amics per sempre' (Friends for life) o 'Amigos para siempre' va ser interpretat durant la cerimònia de clausura dels Jocs. És una cançó interpretada per José Carreras i Sarah Brightman escrita pels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, amb música d'Andrew Lloyd Webber. La lletra, escrita per Don Black, està en anglès, excepte la tornada que es repeteix en anglès, espanyol i català. Sabies que va ser la cançó de comiat, a petició pròpia, en el funeral de Juan Antonio Samaranch?