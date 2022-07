'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' investigarà perquè el grafè es un material revolucionari per un futur tecnològic i sostenible. A Osona veurem com es reaprofiten els purins per convertir-los en fertilitzants naturals. I el programa visitarà una perruqueria que reinventa el negoci en clau de sostenibilitat.

L'últim capítol de la primera temporada de 'Planeta R' comença a Castelldefels. Martina Klein serà una investigadora més de l'Institut de Ciències Fotòniques i, amb el Frank Koppens i el David Barcons, descobrirà què és el grafè, perquè se'l considera el material del futur i quines aplicacions sostenibles té. Preguntes que també traslladaran a les persones del carrer.

A Osona parlaran de la problemàtica de la gestió dels purins. Martina Klein visitarà la granja Cal Ros, on des de fa uns mesos s'ha instal·lat una biorefineria que tracta els purins per reconvertir-los en cinc fertilitzants naturals diferents.

A Barcelona, la Martina té hora a una perruqueria que ha reinventat el negoci per fer-lo més sostenible. Els seus propietaris, el Cristian i la Isabel, treballen amb productes naturals i incorporen mesures per a la gestió dels residus propis d’una perruqueria.

Per acabar, els experts del programa reflexionaran sobre el mecanisme de la por com a motor de canvi i opinaran sobre com veuen el futur.