'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' viatjarà a Corbins per conèixer la Lucía Pàmpols, una jove ecoinfluencer amb només 9 anys. A Sant Sadurní d’Anoia veurem com reutilitzar ampolles de vidre és millor que reciclar-les, i a Mataró el tèxtil reimagina el sector en una incubadora de propostes de moda innovadores i sostenibles.

La Martina Klein es desplaça fins a Corbins, Lleida, per conèixer la Lucía Pàmpols, una nena de 9 anys que recull brossa del bosc per netejar el planeta. La Martina l'acompanya a fer una excursió per la natura.

A Sant Sadurní d'Anoia, visita l’única planta de rentat d’ampolles de vidre de Catalunya. L’objectiu és reutilitzar-les abans de reciclar-les, una opció que la organització Rezero ha intentat implementar també en el sector vinícola.

Finalment, la Martina s’acosta a la primera incubadora tèxtil de Catalunya, Reimagine Textile. Allà coneixerà la proposta de la Xènia Rosales, que fa teixits amb algues marines; la de l’Isaac Nogues, que treballa amb les cordes de raquetes de tennis; i la de la Júlia Escribà, que fa peces termoreguladores amb tecnologia de la NASA.

Amb la filòsofa Sira Abenoza i l’expert digital Josep Maria Ganyet reflexionarem sobre el tecnooptimisme i el programa sortirà com cada setmana al carrer per preguntar si som optimistes de cara al futur.