Madeira, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana 'Turisme rural al món', emet el capítol 'Madeira: l'illa adormida' on recorrerà els paisatges de Madeira i coneixerà la seva gent.

Madeira és un dels cinc arxipèlags que formen la Macaronèsia, com les Illes Canàries. 'Turisme rural al món' visita aquesta arxipèlag caracteritzat per la seva exuberància al centre de l'illa, així com pels enormes penya-segats de les seves costes. Valls profundes amb senders de vertigen configuren un paisatge d'origen volcànic a l'Oceà Atlàntic.