'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana relacionarà els vincles entre disseny, ecologia i sostenibilitat. Veurem com es pot implementar el disseny sense deixar de banda el reciclatge i el medi ambient.

Per començar, la Flora Saura visitarà l’estudi de la dissenyadora Núria Vila per conèixer com el disseny gràfic també pot ser una mica més sostenible si repensem tots els seus processos.

L’Òscar Dalmau conversarà amb l’historiador i dissenyador Oriol Pibernat, que ens obrirà les portes del Museu del Disseny per descobrir objectes amb la mirada posada en la reutilització i el reciclatge.

Coneixerem Voilà, l’alternativa sostenible als coberts de plàstic creada per la Laura Gispert, i veurem com la marca Infinit Denim aprofita els texans que ja no utilitzem per donar-los una nova vida en un exemple de disseny circular.

I si parlem de responsabilitat amb el món que ens envolta, no podem deixar de parlar de Victor Papanek, que ja als anys 60 proposava un disseny més sostenible. Ens ho explicarà com cada setmana a través de les seves il·lustracions, la Júlia Solans.