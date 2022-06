Natalia Calderón & Sebastián Chames Quartet, en 'Las noches del Monumental'

El Teatro Monumental de Madrid acoge una nueva velada de música en vivo en 'Las noches del Monumental' de RTVE, con Natalia Calderón & Sebastián Chames Quartet y su espectáculo 'Gershwin & Ellington Songbook'. Un repertorio de temas de jazz de George Gershwin y Duke Ellington. RTVE grabará este concierto para emitirlo el 24 de junio por La 2.

A lo largo de los años la cantante, actriz y compositora Natalia Calderón y el pianista y compositor Sebastián Chames han ido profundizando en la música de Gershwin y Ellington, explorando nuevos colores en las composiciones de ambos maestros y han ofrecido conciertos tanto en el formato original de dúo, como en cuarteto o quinteto.

Este viernes, en ‘Las Noches del Monumental’ el público podrá disfrutar de un cuarteto, en el que Natalia (voz) y Sebastián (piano) junto a Javier Moreno (contrabajo) y Daniel García (batería) interpretarán el espectáculo ‘Gershwin & Ellington Songbook’, en el que llevan trabajando más de siete años con gran éxito.

Se podrán escuchar de Ghershwin los temas 'Love Is Here To Stay', 'How Long Has', 'This Been Going On', 'Embrace Me', 'A Foggy Day', 'My Man’s Gone Now', 'But Not For Me', 'Someone to Watch Over Me', 'The Man I Love', 'They Can’t take that Away from Me', 'I Loves You', 'Porgy', 'Nice Work if You Can Get I', y 'Summertime'.

Y de Duke Ellington, las canciones 'Caravan', 'I’m Beginning To See The Light', 'I’m Just a Lucky So and So', 'Do Nothing Till You Hear From Me', 'Sophisticated Lady', 'In a Mellow Tone', 'I Didn’t, Know About You' y 'Don’t Get Around Much Anymore'.