Las Migas despleguen passió i flamenc a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' compta amb Las Migas, el quartet format per Marta Robles, Alicia Grillo, Carolina Fernández 'La Chispa' i Roser Loscos, que interpretaran cinc cançons: quatre de 'Libres' el seu últim àlbum, 'Arena del sur', 'Alba', 'El querer de una morena' i 'Antonia', i una cançó en exclusiva del seu àlbum 'Nosotras somos' titulada 'Me mueve el aire'.

El grup Las Migas va néixer l'any 2004 i ja és un clàssic dins del flamenc femení. Una banda de dones músiques, valentes i guerreres que porten el seu estil pel món sense deixar a ningú indiferent. Després de 18 anys sobre els escenaris han passat pel grup artistes de la talla de Sílvia Pérez Cruz, Alba Carmona i Isabelle Laudenbach. Entre totes, han aconseguit definir un flamenc modern, accessible i proper a un públic ampli. Tant és així que compten amb una nominació als Latin Grammys i el Premi de la Música Independent al millor àlbum de flamenc 2020.

Carolina Fernández 'La Chispa', en un moment de l'actuació rtve catalunya

El grup, que està instal·lat a Barcelona, acaba de tornar d'una gira per Europa, Estats Units i Amèrica Llatina. Ara presenta el seu últim àlbum 'Libres' on han arriscat tota la seva carrera per tenir la llibertat de crear el que volien. Un disc que compta amb col·laboracions d'Estrella Morente, María Peláe i Tomatito.

'Efecte Collins' visita el Laberint d'Horta on l'Alicia –guitarra del grup– i la Marta –directora, compositora i guitarra– expliquen com és trobar sortides en una indústria que fa difícil que els artistes surtin guanyant. Carolina 'La Chispa' és la cantaora de la banda i realitza una actuació on el ball es converteix en metàfora de la llibertat. Per últim, organitzen un sarao on ens regalen una actuació en exclusiva per al programa.