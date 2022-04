Magalí Sare presenta su último trabajo 'Esponja' en Las noches del Monumental

Esponja es el segundo disco como cantautora de Magalí Sare después de Cançons d’amor i dimonis (2018). El concierto de presentación en Las noches del Monumental incluye el tema que se publicó en febrero Sempre vens assim, una colaboración con Salvador Sobral, inspirada en las fiestas mayores. RTVE grabará este espectáculo para emitirlo en La 2.

En el concierto de Magalí Sare predominarán las baladas contrastadas con elementos muy enérgicos y festivos. Hay partes recitadas, momentos íntimos, minimalistas y múltiples capas musicales con distintas texturas. Confluyen influencias de distintos estilos musicales como la música folclórica, flamenca y pop con tintes mediterráneos y experimentales que se unifican mediante la producción de los distintos temas.

Es un disco lleno de confesiones y sentido del humor inspirado en las mujeres de la familia de Magalí Sare. La temática de estas canciones gira alrededor de la configuración de la propia personalidad y pone énfasis en las etapas de la vida que más definen nuestro carácter, la infancia y la adolescencia.

En este disco, hay dos colaboraciones muy especiales: la primera es con el cantautor portugués ganador del Festival de Eurovisión, Salvador Sobral, que ya la descubrimos en Sempre vens assim, producido a medias por Sebastià Gris y ella misma, y la segunda colaboración es con el grupo Las Migas, que dan un color aflamencado al tema titulado ETC.

Participarán en el concierto, además Magalí Sare en la voz, Dani López (piano y electrónica), Sebastià Gris (guitarras) y Josep Cordobés (batería).

Se podrán escuchar los siguientes temas: Mater, Hola, Mañana, Malifetes, Mai t'he vist plorar, Etc, No sé, No té edat, No sé cantar, Inframon, Niña mujer, Esponja, Venim a aquest món y Sempre vens assim.