'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana descobrirà el fascinant món del que es coneix com a food design. Parlaran amb la food designer Elsa Yranzo per descobrir com du a terme la seva feina, posant el menjar al centre de tot. La Flora Saura visitarà Makeat, un dels estudis que estan revolucionant aquesta disciplina.

L’Òscar Dalmau reviurà més d’un record d’infantesa amb Joan Viñallonga Pla, creador de gelats tan cèlebres com el Calippo, el Drácula o el Frigopié. Visitará el laboratori de Plat Institute per descobrir que el menjar pot arribar a volar i que el food design va molt més enllà de redissenyar els plats que mengem.

I de postres la Júlia Solans fará una mirada molt personal sobre la relació entre menjar i disseny, tot parlant de síndries quadrades, llimones deformes i patates de luxe.