Els oients de Ràdio 4 i un jurat professional han decidit atorgar el Premi Disc Català de l'Any 2022 a la darrera col·laboració de Pau Riba amb l'Orchestra Fireluche, 'Segona florada', el llegat musical, poètic i vital del músic català.

L'Orchestra Fireluche és un grup de música instrumental de la Cellera de Ter (Girona) que des del 2002 treballa amb instruments de joguina, reciclats, curiosos, clàssics i propis de cultures d'arreu del món. El juny de 2022 van presentar l'àlbum 'Segona florada', el setè treball del grup i el segon amb Riba. Un treball que conté cançons noves combinades amb versions del cançoner de Riba.

Avui al matí, dins l'espai 'Cafè d'idees' de Ràdio 4 i La 2 de RTVE Catalunya, Gemma Nierga i la directora de Ràdio 4, Soraya Rodríguez, han anunciat el disc guanyador i han entrevistat a un dels membres de l'Orchestra. Domènec Boïgues ha explicat que "no va ser fàcil a l'hora de crear les cançons perquè es va veure encallat pel càncer d'en Pau. Ens passàvem les cançons per WhatsApp, sense poder assajar, però finalment vam poder unir-ho tot a l'estudi". Ha destacat també que en Pau no es referia mai a la mort, i sempre parlava "de tirar endavant". Per la seva banda, Soraya Rodríguez ha afirmat que ''serveix per donar a conèixer a les noves generacions el treball de Pau Riba, una persona que va marcar un abans i un després en la qualitat de la música d'aquest país. I per la seva forma d'entendre la vida i l'art''.

El jurat professional ha estat conformat per Robert Brufau, director de l'Auditori; Jordi Novell, gerent de l'Enderrock; Carme Zapata, la directora de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC); els professionals especialitzats en música de Ràdio 4 i Ràdio 3 Laura González, Joan Arenyes, Irene Desumbila, Consol Sáenz i Pedro Blázquez, i el director de 'Cachitos de hierro y cromo', Jero Rodríguez.