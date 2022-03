Cesc Escolà entrena amb la Suu, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dilluns a les 8h disponible RTVE Play i els dissabtes a La 2.

El pròxim dilluns a 'FitMés', la Suu visita el Cesc Escolà per realitzar una rutina AMRAP (As many repetitions as possible) de glutis i cames per augmentar musculatura.

Aquesta setmana Cesc Escolà està acompanyat de la cantautora Suu per realitzar una rutina d'AMRAP, amb l'objectiu de treballar tota la part de glutis i cames per augmentar la musculatura i reforçar la part inferior del cos. També posaran a prova la seva capacitat física, ja que exercitar aquesta part muscular obliga a gastar més energia i, per tant, es cremen calories de forma més ràpida.

L'entrenament comença amb un escalfament general i en els tres blocs següents es fan servir diversos materials, com ara la fitball, la goma i una cadira. Per acabar la sessió és necessari estirar per prevenir lesions i relaxar la musculatura.

Per acabar, el Cesc es reuneix amb la nutricionista de 'FitMés', la Virginia Gómez per parlar d'hàbits d'alimentació saludables. En el programa d'aquesta setmana explica que el cafè no és l'única font que tenim per aconseguir cafeïna i l'energia per activar-nos als matins.