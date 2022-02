'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, la periodista Anna Cler conversa amb l'actor i exmembre de 'El tricicle', Carles Sans que, després de més de 40 anys de companyia artística amb Joan Gràcia i Paco Mir, ha iniciat carrera en solitari.

'Por fin solo' és el making de 'El tricicle' RTVE CATALUNYA

Durant la conversa, recordaran els inicis del grup de mim, com es van conèixer i com es van fer populars gràcies a Chicho Ibáñez Serrador que els va anar a veure a un teatre petit de Madrid i els va fitxar per l’ 'Un, dos, tres...responda otra vez'.

També descobrirem com la fòbia a volar l’ha portat a alguna situació compromesa a bord d’un avió. Ens explicarà anècdotes de la seva vida i la seva carrera professional, algunes de les quals formen part del seu primer show en solitari 'Per fi, sol'. L’espectacle està co-dirigit amb un especialista de l’humor, José Corbacho.