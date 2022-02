Seleccionats els finalistes del premi Disc Català de l'Any 2021 de Ràdio 4

Ràdio 4, a través del programa 'Catalunya Exprés' presentat per Joan Arenyes, ha donat a conèixer els 10 finalistes, per tal d'escollir el disc més destacat publicat el 2021 editat a Catalunya i cantat en català.

El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 inicia la fase final de votació del millor d'entre 10 àlbums finalistes. Els oients poden votar fins el dia 6 de març a través del web rtve.es/disccatala.

Els finalistes són: Beth per Origen; David Ros per Estimant salvatge; Ferran Palau per Parc; Joan Dausà per Ho tenim tot. La Fúmiga per Fotosíntesi; Marcel i Júlia per En òrbita. Maria Arnal i Marcel Bages per Clamor; Oques Grasses per A tope amb la vida; Porto Bello per La llei universal i Zoo per Llepolies.

La primera fase de votacions va finalitzar el passat 6 de febrer i consistia en escollir els 7 més votats als que s’hi afegien tres discos seleccionats per la crítica musical. A partir del 15 de febrer, ja es podrà votar per tal de triar 3 grups.

El disc més votat rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de la temporada segons els oients de 'Ràdio 4'. El seguiment del premi el fa Joan Arenyes al programa 'Catalunya Exprés Magazine', els diumenges de 17 a 20h de la tarda.

Un premi històric

El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto i Els Amics de Les Arts.

MIki Núñez en un moment de l'actuació RTVE CATALUNYA

L'última edició la va guanyar el músic Miki Núñez amb l'àlbum 'Iceberg'.