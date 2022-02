'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Wild Latam s'endinsa aquesta setmana a la selva més extensa del planeta. 'L'Amazones' descobreix els animals que l'habiten.

El cor del continent sud-americà està ocupat per la selva de l'Amazones, la més extensa del planeta. El riu Amazones i els seus afluents irriguen una selva ancestral plena de vida. Hi viu l'àguila més gran, l'harpia, caçadora de micos, però la llista de la fauna que l'habita no té fi.

Parella de guacamais a l'Amazones RTVE CATALUNYA

Al capítol 'L'Amazones', 'Wild Latam' descobreix alguns dels guacamais, anacondes, desenes d'espècies de simis, desenes de milers d'insectes i centenars de peixos que habiten la selva. Un mon únic del qual coneixerem els dofins de l'Amazones, el rei de les seves aigües torbes i també els seus acompanyants més terrestres, como l'ocelot i les llúdries gegants.