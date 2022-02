Cesc Escolà entrena amb Laura Fa, a 'FitMés'

El pròxim dilluns Laura Fa acompanya Cesc Escolà a 'FitMés', en una rutina de Body Combat i Pilates amb l’objectiu de treballar la zona del core de forma analítica.

Aquesta setmana a 'FitMés', el Cesc Escolà està acompanyat de la periodista del cor Laura Fa. Plegats realitzen una rutina de Pilates combinada amb Body Combat amb l’objectiu de treballar a nivell analític tota la zona abdominal i també la zona de glutis.

Laura Fa i Cesc Escolà realitzant exercicis rtve catalunya

La rutina està dividida en tres blocs de quatre minuts. Es combinaran exercicis drets i en planxa. En el primer bloc es treballaran les lumbars, el segon estarà centrat en els abdominals i en el tercer, i últim bloc, es faran exercicis de glutis estirats al mat. Tot seguit es realitzen estiraments, bàsics per prevenir lesions i baixar pulsacions.

Per acabar, la Virginia Gómez, nutricionista del programa, donarà consells sobre com millorar la nostra digestió i com fer servir els aliments pel nostre benefici intestinal.