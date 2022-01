Chanel se ha convertido en la representante española en el Festival de Eurovisión 2022. Lo ha hecho tras ganar el Benidorm Fest 2022 con una potente interpretación de ‘SloMo’, pop dance actual con toques latinos y urbanos compuesto por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen y una coreografía de infarto sobre el escenario del Palau L’Illa de la ciudad alicantina.

La joven cantante ha convencido al público, jurado profesional y voto demoscópico con un total de 96 puntos. Ha recibido el Micrófono de oro de manos del último representante en Eurovisión: Blas Cantó. Las votaciones han tenido que prolongarse durante 25 minutos por saturación de líneas y se han recibido 1.000 mensajes por segundo. En total, se han recibido 192.006 votos por televoto (53.623 llamadas y 138.383 sms).

En segunda posición ha quedado Rigoberta Bandini y su himno ‘Ay Mamá’, con 91; mientras que las gallegas Tanxugueiras ha sumado un total de 90 puntos con ‘Terra’. Rayden (67), Blanca Paloma (61), Varry Brava (55), Xeinn (45) y Gonzalo Hermida (35) completan la clasificación.

Inés Hernad, Maxim Huerta y Alaska han sido los encargados de presentar este gran evento musical emitido en directo en La 1, Canal Internacional y RTVE Play. La cita ha liderado la conversación social durante todo el día hablando de la final y los nombres de los finalistas también han sido tendencia.

“Eurovisión huele a Chanel, vamos a ganar”

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Amalia Martínez de Velasco, directora de Contenidos de RTVE; y Eva Mora, jefa de la delegación de España en Eurovisión, han arropado a Chanel en su comparecencia ante los medios tras su victoria en el Benidorm Fest.

La cantante española de origen cubano, que nada más conocer la victoria se mostró feliz y “en shock”, dio las gracias a todas las personas que la han votado y ha hecho una promesa: “Prometo dar el ‘show’ en Eurovisión para quedar primeros”. El premio ha querido dedicarlo a su familia y amigos y, sobre todo, a Leroy Sánchez, autor de la canción.

“Estaba en shock, no me lo estaba creyendo”, ha dicho sobre el momento en el que ha escuchado su nombre y se ha convertido en la representante española en Eurovisión. “Estaba como en un sueño y era como una espectadora desde fuera”.

“Significa muchísimo esta victoria. No solo porque hemos trabajado muchos meses, sino porque llevo trabajando muchos años en esto. Y compartir escenario con todos estos artistas ha sido un sueño. Todavía no me lo creo, la verdad”, ha comentado.

“Vamos a ganar. Lo voy a dar todo para traernos Eurovisión aquí”, ha lanzado como promesa, al tiempo que ha agradecido también el apoyo de todos sus compañeros. “Mis compañeros me han dado la enhorabuena y me han dado mucho amor”, ha añadido.

Eva Mora, por su parte, se ha mostrado ilusionada y “con mucha emoción” tras el final del Benidorm Fest y ya con la mirada puesta en Turín y en el Benidorm Fest 2023 para atraer nuevos talentos.

Amalia Martínez de Velasco ha querido agradecer a todas las personas involucradas en este éxito: “Desde los artistas hasta todos los profesionales de RTVE, para darnos unas galas que han conseguido parte del reto que nos habíamos marcado: hacer un espectáculo y hacer del Benidorm Fest un evento en sí mismo que sea una plataforma del talento. Y gracias a la Comunidad Valenciana y a la ciudad de Benidorm. Creo que hemos conseguido crear una nueva marca, crear un evento, y tener a gran parte de la población española pendiente de verlo”. “El camino no se ha terminado, pasa por Turín y tenemos que ayudarla en ser conocida en toda Europa”, ha añadido.

También ha intervenido en la rueda de prensa Leroy Sánchez, compositor de ‘SloMo’: “Estoy más que contento con la actuación de Chanel. Queríamos un artista que llevara este tema a otro nivel, y ella lo ha cogido y lo ha llevado a la estratosfera”.