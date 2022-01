Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida son los cuatro nuevos finalistas del Benidorm Fest 2022, tras clasificarse en la segunda gala de la preselección española de Eurovisión. Los artistas se han ganado el voto del jurado profesional, el voto demoscópico y el televoto. Se quedan fuera de la final Marta Sango, Javiera Mena y Sara Deop. Se han recibido un total de 17.533 votos por televoto (4.266 llamadas y 13.267 sms).

Rigoberta Bandini ha sido la favorita del jurado y del televoto; mientras que Gonzalo Hermida ha sido el que más apoyos ha recibido del voto demoscópico.

Inés Hernad, Maxim Huerta y Alaska han sido los encargados de presentar este gran evento musical celebrado en directo en el Palau L’Illa de Benidorm que ha sido emitido en directo en La 1, Canal Internacional y RTVE Play. La cita ha liderado la conversación social durante todo el día hablando de la semifinal 2, y los nombres de los candidatos también han sido tendencia.

Reacciones de los finalistas

Tras la segunda semifinal, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha recibido a los cuatro finalistas, uno de ellos por videollamada desde el confinamiento en su habitación de hotel en Benidorm.

Gonzalo Hermida Alberto G. Puras

Precisamente Gonzalo Hermida era el más sorprendido de los finalistas, ya que no ha podido actuar en directo debido al coronavirus: "No tenía ninguna expectativa, pretendía emocionar con mi directo. Pero creo que hicimos un buen trabajo previo. Estoy emocionado porque me parece un éxito personal haber traspasado la pantalla con el videoclip. Estoy flipando. No sé si estoy delirando por el covid”, ha señalado el músico, que será sometido a pruebas mañana y pasado para ver si puede llegar a la final del sábado en el Palau.

Xeinn RTVE

Xeinn, por su parte, ha manifestado haberse sentido “súper cómodo” en el escenario y convencido de que “iba a hacer una buena performance”: “Me ha flipado el público. Gracias a RTVE por todo esto. Gracias por este festival que es pura cultura. Soñé con llegar a la final, y es un placer. Estoy súper contento”, ha afirmado.

Rayden RTVE

El siguiente finalista, Rayden, ha reconocido que el Palau se ha convertido en una “olla a presión” y que ha sido “muy bonito formar parte de esto”: “Ayer en el hotel estábamos todos viéndolo por la tele e imaginando cómo era estar aquí”, ha explicado. “Llevamos trabajando mucho tiempo en la puesta en escena y hoy solo había que dejarse llevar y conectar con el público”, ha explicado feliz tras el resultado.

Rigoberta Bandini RTVE

La primera clasificada de la noche, Rigoberta Bandini, ha sido la última en intervenir en el encuentro con los medios realizado tras la gala: "Lo he disfrutado mucho. Que hubiera público en directo me lo ha dado todo. La gente me ha dado un calor, un amor... estoy muy contenta”, ha contado. La intérprete ha hablado también de la simbología de la canción y de los elementos escénicos: “Esa simbología era importante. Lo importante ha sido nuestra presencia, nuestra emoción... y la teta era la guinda final, un elemento más para acabar de emocionarse. Pero lo importante es que todos estábamos muy conectados”.

Para finalizar, la jefa de la Delegación española en Eurovisión, Eva Mora, ha destacado que esta segunda semifinal se “ha disfrutado mucho en el foso” y que “nos espera una final variada y muy emocionante”.