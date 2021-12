RTVE Catalunya emet l'arribada dels Reis d'Orient a Barcelona

RTVE Catalunya portarà, un any més, la màgia de Ses Majestats els Reis d’Orient a les llars catalanes amb la tradicional Cavalcada de Barcelona.

Amb la Tània Sarrias al capdavant, acompanyada dels periodistes Àngel Pons i Mireia Alzuria, retransmetran per La 1 i per RTVE Play Catalunya l'arribada dels Reis d’Orient que, com marca la tradició a Barcelona arribaran al Port de Barcelona a bord del pailebot Santa Eulàlia. Gràcies a les seves carrosses, Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers de Barcelona amb el seu seguici on no hi faltaran la música i l'espectacle, per fer arribar els regals a totes les llars.

Abans no arribin els tres protagonistes de la nit i per entretenir els més menuts, a partir de les 19:00h, RTVE Catalunya emetrà per La 1 un especial de dos capítols dels 'Lunnis' en català: 'El tortell de reis' i 'L'olentzero'.