RTVE Catalunya ha presentat aquest matí a Barcelona la programació per a l'any vinent amb la presència d'alguns dels protagonistes de la nova temporada, Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya; Laura Folguera, responsable de programes de TVE Catalunya, en un acte en què Marta Càceres, responsable de Comunicació de RTVE Catalunya, ha actuat com a mestra de cerimònies.

A l'acte, Oriol Nolis ha remarcat que han fet els canvis amb la intenció de "consolidar 'El cafè d'idees', una referència informativa al matí, amb 'Punts de vista', una aposta inequívoca per la cultura, un programa que fins ara fèiem setmanalment i que ara farem cada tarda". El director de RTVE Catalunya ha insistit que la cultura "dona sentit a la nostra essència de servei públic". Nolis també ha refermat el ferm compromís de RTVE pel català: "Donem suport al català amb decisions com la d'emetre la pel·lícula de dissabtes a La 2 en català en 'prime time'".

Gemma Nierga ha explicat que en aquesta època estranya marcada per la covid, el 'Cafè d'idees' construeix cada matí "un espai on tothom senti que hi pot venir". Nierga, que ha explicat que "l'entrevista vertebra, però no busquem només això", s'ha marcat com a propòsit per a l'any vinent "continuar creixent i construint".

Per la seva banda, Tània Sarrias ha agraït a RTVE Catalunya l'aposta per la cultura i pel programa. "Parlarem de tots els àmbits culturals des de molts indrets de tot Catalunya i de fora", ha explicat, i ha recordat que hi haurà "una actuació musical cada dia, cosa que és un repte per a l'equip, i gairebé cada dia una actuació de dansa".

Xavier Sardà i Ana Boadas, que s'han definit com "el caos i l'ordre" de l''Obrim fil', han explicat que independentment del tema de què vulguin parlar, 'Obrim fil' "és un programa de passar-m'ho bé personalment", diu Sardà. Ana Boadas ha destacat que "la sort és que és un programa que ens permet parlar de coses que ens ocupen i ens preocupen, una capsa enorme on hi caben tots els temes".

En connexió en directe, Sílvia Abril ha remarcat que 'La recepta perduda' "segueix el fil d'una recepta que és a punt de deixar-se de fer, però que ens porta històries de superació de gent anònima, que realment són les importants". "Trec receptes de cuina i lliçons de vida que als espectadors els encantaran". Al 2022 li demana "salut, salut i salut, i trobar receptes i persones inspiradores."

Cesc Escolà s'ha mostrat "content i orgullós que aquesta casa aposti per l'esport", que el presentarà "d'una manera divertida, coneixent convidats famosos". "Cada programa és un entrenament diferent: de força, càrdio... la gent s'ho passarà bé i a més podrà entrenar". Creu que el programa ajudarà "molta gent que no ha tingut temps d'activar-se, de moure's, sense excuses: l'edat i la condició física no importen tot es pot fer".

Martina Klein ha afirmat que "estic sent molt valenta i la cadena també". Ha explicat el significat de la R del títol del programa, que es refereix a repensar, reutilitzar... "explorarem aquestes erres".

Flora Saura s'ha mostra molt contenta de continuar a RTVE Catalunya, "una televisió en què ens sentim molt còmodes perquè aposta per aquesta rara avis". "Aproparem el disseny, una disciplina molt present al nostre país, reivindiquem el prestigi de l'ofici i acostarem a l'audiència les noves fornades i també parlarem del mal disseny".

Laura Folguera, directora de Programes de RTVE Catalunya, ha afirmat que "la nova programació és una aposta per la producció pròpia, buscant finestres de major consum (...) per posar-ho fàcil perquè la gent ens trobi i fidelitzar l'espectador." També ha anunciat que la nit de Reis els Lunnis es podran sentir amb les veus originals en català.

Per la seva banda, Marta Sugrañes ha destacat que després de cinc anys en antena 'El vespre' "té una audiència fidel que ha anat creixent" i que des del Canal 24h confien que continuï augmentant. El periodista esportiu Albert Font s'ha mostrat content de recuperar "una figura que fa més de dues dècades que no existia" i s'ha proposat "obrir espai a esports minoritaris".

RTVE Catalunya inicia una nova etapa reorganitzant el contingut en dues franges horàries de matí i tarda amb una aposta per la cultura i la informació. També oferirà nou contingut propi a RTVE Play i al Canal 24h. Als matins, 'Cafè d'Idees', dirigit i presentat per Gemma Nierga, continuarà oferint informació i anàlisi, mentre que a la tarda el fins ara setmanal 'Punts de vista', conduït per Tània Sarrias, passarà a ser diari i oferirà noves seccions i col·laboradors.

'Cafè d'idees': informació matinal El programa 'Cafè d'idees' és l'aposta per la informació en la franja matinal de RTVE Catalunya. S'emet de dilluns a divendres de 8 a 10 hores a La 2 i Ràdio 4. Dirigit i presentat per Gemma Nierga, té Lorena Amo com a presentadora de la part informativa. De producció pròpia, amb un format àgil, que combina les entrevistes, amb l'anàlisi i la reflexió, 'Cafè d'idees' s’ha consolidat com un programa de referència informativa i manté una clara tendència a l’alça en els quatre primers mesos d’aquesta temporada.

Cada tarda, 'Punts de vista' 'Punts de vista' encapçala la franja de tarda de RTVE Catalunya, juntament amb els 'Grans documentals', dedicada a la cultura. El programa, presentat per Tània Sarrias, comença una nova etapa en la qual seguirà el dia a dia de la cultura, des de tots els punts de vista, entenent-la com a entreteniment i sense fronteres. Una finestra a qualsevol expressió, amb una mirada de 360 graus a tot el territori. El programa s'emetrà cada dia a partir de les 18h a La 2: de dilluns a dijous amb contingut inèdit, i els divendres, amb un resum dels millors moments de la setmana i l'agenda cultural del cap de setmana.

'FitMés', esport d'estrena a RTVE Play El professional del món del fitness, Cesc Escolà, estrena també per primera vegada un nou programa a RTVE Play. 'FitMés' estarà disponible a la plataforma tots els dilluns a les 8h. Convidarà una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Un entrenament de 15 minuts adaptat al convidat, en funció de les seves capacitats serà més intens o més suau. L'entrevista es realitzarà en dos blocs diferents: a l'escalfament i als estirament posteriors. El programa també comptarà amb una secció sobre alimentació i nutrició, a càrrec de Virgina Gómez, coneguda com a 'dietista enfurecida', amb consells sobre aliments que hauríem d'incorporar a la dieta per complementar l'esport. A més, durant el programa hi haurà separadors amb idees per evitar lesions i motivar-nos per fer esport. La sessió es repetirà els dissabtes a les 11:30h per La 2.

'La recepta perduda', 'Planeta R' i 'El cinema de La 2' en català, les novetats per als caps de setmana Sílvia Abril ens ajuda a trobar 'La recepta perduda' Els diumenges a les 13:30h, Sílvia Abril recorrerà Catalunya, quadern en mà, per recuperar aquelles receptes tradicionals que han donat identitat als pobles. Les presses i els nous temps estan posant en risc la transmissió tradicional dels receptaris familiars, i no sols desapareixen els gustos, sinó les tradicions, la cultura i la història. A cada programa, Sílvia Abril arribarà en bicicleta per acostar-se de forma propera a la gent, cosa que li obrirà la porta a conèixer l'entorn, i els productes gastronòmics tradicionals i les maneres de tenir-ne cura i cuinar-los. La gent del poble ajudarà Sílvia Abril a trobar el cuiner o la cuinera idònia per elaborar la recepta de cada capítol i aconseguir els millors ingredients per al nostre plat. Les estones a la cuina seran l’excusa perfecta per conversar i descobrir històries apassionants i inspiradores. Al final de la temporada, el llibre de receptes de Sílvia Abril serà ple de tresors culinaris. 'Planeta R' el nou programa sobre sostenibilitat de RTVE Catalunya, amb Martina Klein El programa 'Planeta R' tractarà els grans reptes mediambientals i mostrarà les iniciatives que ja s'estan duent a terme per tenir cura del planeta. Com que no hi ha un planeta 'b', 'Planeta R' ens explicarà històries inspiradores per mostrar com ens afecta el canvi climàtic i com podem evolucionar cap a un modus de vida més sostenible. Martina Klein emprendrà una 'road movie' per Catalunya per conèixer iniciatives que lluiten per implantar models econòmics, productius i socials més sostenibles amb el medi ambient. També cerca persones que estan aplicant a la seva vida diària mesures per garantir un model de planeta més sostenible: famílies que han decidit erradicar el plàstic de la seva vida quotidiana, pobles que són pioners en compostatge, cases autònomes gràcies a l'energia solar, etc. Aquest itinerari també servirà per mostrar com està afectant el canvi climàtic al nostre entorn i a les nostres vides i abordar els grans reptes mediambientals de futur. Això sí, d'una manera propera i divertida.

El doblatge al català pren protagonisme a la graella

'El cinema de La 2' Una de les novetats de RTVE Catalunya per al 2022 és que la pel·lícula dels dissabtes a la nit es podrà veure en català. La versió en castellà es podrà seguir alhora per la plataforma RTVE Play. La temporada comença el 15 de gener a les 22h, amb la pel·lícula, 'Au revoir là-haut' ('Ens veiem allà dalt'), del director francès Albert Dupontel. 'Grans documentals' L'aposta pel català continua amb el doblatge de quatre sèries noves que formaran part del programa divulgatiu 'Grans documentals' i que s'emetran els dissabtes a les 12h i els diumenges a les 15h. Són 'Hot Spots', 'Wild Latam', 'Wild Hunters' i 'Turismo rural por el mundo'. Entre setmana, també s'emetrà un capítol diari de 'Grans documentals', de dilluns a dijous a quarts de sis i els divendres a les 18h. 'Els Lunnis' Amb motiu de la Nit de Reis, el 5 de gener RTVE Catalunya emetrà quatre episodis dels 'Lunnis' doblats per primera vegada al català amb les veus originals. Els capítols 'La processó de les rates', 'El timbaler del Bruc', 'L'olentzero' i 'El tortell de Reis' amenitzaran la nit més màgica de l'any.

'El vespre' avança l'emissió i passa al Canal 24h 'El vespre' es podrà veure ara de dilluns a divendres a les 19h hores pel Canal 24h. L'espai que condueix Marta Sugrañes ofereix l'última hora de la jornada i analitza cada dia l'actualitat informativa amb la presència d'especialistes. Els presentadors dels informatius són Laura Mesa, de 'L'Informatiu' migdia, i Rubén Urdiales de 'L'Informatiu' cap de setmana, qui a partir del gener estarà acompanyat al plató per Albert Font, com a conductor de la informació esportiva. L'actualitat parlamentària i política de Catalunya continuarà els caps de setmana de la mà de Lluís Falgàs a 'Aquí parlem', els dissabtes i diumenges al Canal 24h.

Divulgació, cultura i entreteniment, els caps de setmana a La 2 Disseny amb 'Helvètica' El programa de disseny ha arrencat la segona temporada i aquest 2022 estrenarà nous capítols. Presentat per Flora Saura, acompanyada d'Òscar Dalmau i Júlia Solans, plantejarà noves mirades al disseny de mobles, de publicitat, gastronòmic, periodístic i infantil, entre altres. S'emetrà els diumenges a les 14:30h. 'Efecte Collins' estrena la tercera temporada El programa de música de La 2 'Efecte Collins' enceta el 15 de gener la tercera temporada. Conscients que el llenguatge de la música va més enllà del seu aspecte interpretatiu o expositiu, aquesta nova temporada, 'Efecte Collins' deixarà les sales de concerts i marxarà a escenaris més diürns. En aquesta nova edició els espectadors podran gaudir amb el talent de Mishima, Dorian i Sopa de Cabra, entre altres. El podrem veure cada dissabte a les 13:30h.

Continuen 'Obrim fil', 'Noms propis' i 'Calidoscopi', els programes consolidats de RTVE Catalunya A la programació de RTVE Catalunya per als caps de setmana a La 2, continuaran presents alguns del espais més consolidats de la cadena, com ara el programa d'entrevistes en profunditat 'Noms propis', que presenta Anna Cler, els dissabtes a les 13h i l'espai que repassa les anècdotes més divertides de l'Arxiu de RTVE, conduït per Raül Díaz 'Calidoscopi', els diumenges a les 11:20h, després de 'La Missa en català'. 'Obrim fil' es consolida al 'prime time' de La 1. El debat social conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas continuarà els dijous a les 23:45h aprofundint, de forma distesa, en temàtiques d'interès per a la ciutadania.

'Soc mare', un documental sobre les maternitats produït per RTVE Catalunya A 'Soc mare', les periodistes Cristina Hernández i Anabel Abril ens relaten diferents visions de la maternitat amb la mirada de cinc dones que RTVE Catalunya ja havia entrevistat fa 40 anys. De producció pròpia, s’estrenarà el primer diumenge de maig.