A Cubelles s’hi amaga un indret desconegut ple d'història. Poca gent ho sap, però en el seu interior es van albergar grans col·leccions de llibres sobre mitologia, animals, plantes, bastons, joguines... Avui a 'Perduts en el temps', l'Anna Bertran visita la casa de la família Travé, un autèntic museu de 3.000 metres quadrats.

Sembla una vil·la Italiana però no sempre va ser així. A finals del segle XIX era la residència d’estiueig dels Travé, una família de l’alta burgesia barcelonina molt coneguda a Cubelles.

Anna Bertran a casa de la família Travé rtve catalunya

Frederic Travé va ser el gran artífex de la transformació a la finca. Va projectar les seves múltiples aficions en aquesta casa construint un pavelló per albergar la seva col·lecció de 4.000 llibres sobre mitologia o un gabinet d’història natural, on hi exposava una gran col·lecció d’animals. El gabinet també comptava amb un hemicicle on es feien debats científics i on hi havia un tema estrella: els ocells.