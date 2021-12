'La quarta paret' és un programa de TVE Catalunya dirigit i presentat per Elisabeth Anglarill.

RTVE Catalunya estrena aquest pont dos capítols de 'La quarta paret'. Dilluns 6 es podrà veure 'Puzles', la història d'una vídua que vol celebrar una cerimònia pòstuma una mica especial. Tot seguit, col·loqui sobre la creació a partir de l'autoficció. El dimecres 8 serà el torn de 'Sandra', la història d'un escriptor solitari que rep l'estranya visita d'una nena. Tot seguit, Elisabeth Anglarill moderarà un col·loqui en què intentaran esbrinar si la ficció perpetua els estereotips de gènere.

Àngela Jové i Anna Moliné protagonitzen 'Puzles' RTVE Catalunya

El dilluns 6, RTVE Catalunya estrena 'Puzles', el segon capítol de 'La quarta paret'. Escrit i dirigit per Marta Aran i protagonitzat per Àngela Jové i Anna Moliné, explica la història d'una vídua que vol fer una cerimònia pòstuma i concerta els detalls amb l'oradora que ha contractat. Durant l'entrevista l'oradora descobreix que la clienta vol celebrar el seu propi funeral i explicar la vida que mai ha pogut viure per culpa de la por. A través de la ironia i d'un joc de mirall dels dos personatges es parlarà de la vida, la mort, el protocol dins del dol i la hipocresia amb què vivim tot plegat. En acabar, Elisabeth Anglarill, moderarà un col·loqui sobre la creació a partir de l'autoficció amb la participació de Marta Aran, autora i directora; l'actor, director i productor Francesc Cuéllar, i la productora Sala Flyhard, amb l'actuació especial d'Àngela Jové.

Elena Terrats i Josep Julien protagonitzen 'Sandra' RTVE Catalunya

El dimecres 8, arriba el torn de 'Sandra', escrita i dirigida per Daniela Feixas, i protagonitzada per Elena Terrats i Josep Julien. És la història d'un escriptor d'èxit que porta una vida voluntàriament solitària fins que rep l'estranya visita d'una nena que capgirarà la seva vida de dalt a baix. La Nena busca un lloc on dormir i refugiar-se. És evident que fuig d’alguna cosa o d’algú. Malgrat la resistència inicial, l’home, fascinat per aquesta criatura misteriosa que sembla sortida d’una de les seves novel·les policíaques, acaba cedint i deixant-la quedar. Una nit la Nena apareix visiblement trasbalsada i confessa a l’Home que creu que ha matat algú. L’Home sap que la decisió correcte seria avisar a la policia i desentendre’s de tot. Però acaba deixant-se portar per l’instint de protecció que ha desenvolupat cap a aquesta criatura ferida.

Els col·loquis de 'La quarta paret' s'enregistren al Teatre Zorrilla de Badalona RTVE Catalunya

El col·loqui posterior intentarà revelar si la ficció perpetua els estereotips de gènere. Hi participaran Daniela Feixas, dramaturga, directora i actriu; Maria Olivella, politòloga i sociòloga i Marilia Samper, dramaturga i directora teatral. Amb l’actuació especial de Josep Julien.