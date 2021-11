El grupo 'Pop on Fire' vuelve este viernes a Las noches del Monumental

Un viernes más, el madrileño Teatro Monumental acogerá una nueva velada de música en vivo, tras el concierto sinfónico de la Orquesta RTVE. En esta ocasión con el grupo ‘Pop on Fire’, que interpretará canciones de leyendas del Pop como ABBA, Whitney Houston, Barbra Streisand, Céline Dion, Jennifer Rush, Sinéad O’Connor, Anastacia, Pink, Cher o Tina Turner. RTVE lo grabará para emitirlo posteriormente en La 2.

Pop on Fire está formado por las cantantes Alla Zaikina, Ekaterina Antipova, Estefanía García-Nieto (las tres pertenecientes al Coro RTVE) y Ciara Thornton, junto con los instrumentistas Miguel Asensio (batería), Marcos Collado (guitarra), Gabriel Peso (piano y teclados) y David Ruiz (bajo eléctrico).Al igual que hicieron en su concierto de Las noches del Monumental de diciembre del año pasado, ofrecerán sus versiones de famosos temas de grandes figuras del pop y un tema propio del grupo titulado Rock Theater.

En este caso, los temas que interpretarán son: Dancing Queen (ABBA), One Moment in Time (Whitney Houston), Woman in love (Barbra Streisand), Nothing Compares 2U (Sinéad O’Connor), The Power of Love (Jeniffer Rush), Tel Him (Barbra Streisand y Céline Dion), Rock Theater (Pop On Fire), You Shook Me All Night Long (Céline Dion y Anastacia, AC-DC), What about us (Pink), Proud Mary (Tina Turner), Try (Pink), Strong enough (Cher) y It’s raining Men (The Weather Girls, Geri Halliwell).