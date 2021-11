El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous.

'Efecte Collins' presenta aquesta setmana Renaldo & Clara, la formació de Lleida que interpretarà quatre temes del seu darrer disc 'L'amor fa calor', a l'escenari del Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida.

El projecte de Renaldo & Clara va començar al 2009 amb una joveníssima Clara Viñals que cercava una discogràfica on poder enregistrar les seves cançons. Lleida no té un teixit musical consolidat i l'atzar va fer que anés a parar al segell de jazz Quadrant Records, que van quedar fascinats per la seva música i van accedir a publicar el seu primer EP 'Renaldo & Clara'.

Renaldo & Clara està format per Clara Viñals (veu i guitarra), Genís Bagés (bateria), Víctor Ayuso (baix i sintetitzadors), Hugo Alarcón (teclats) i Lidia Alberich i Joana Jové (veus). Les seves lletres parlen de coses quotidianes i de les relacions humanes. El seu darrer disc, 'L'amor fa calor', desprèn confiança i atreviment, i suposa una evolució en tots els sentits. A 'Efecte Collins' interpreten les cançons 'L'amor fa calor', 'Rodones', 'No penso en res' i 'Per fer-te una idea'.

Al documental de la setmana, el programa mostrarà la Clara Viñals passejant per Lleida, la ciutat de la que sempre parla amb orgull, però de la que explica les mancances vers la indústria musical. Es troba amb el Josep Ramón Jové, el director del segell que li va publicar el seu primer disc, malgrat ella feia pop i el segell principalment edita jazz. Tot seguit viatja a Penelles, un poble ple d'art urbà on, juntament amb el músic Xavier Baró, parlen de cantar en la seva llengua i de les aliances que es fan entre músics molt diferents, a causa de la manca de teixit musical. Acaba el seu recorregut quan es troba amb el Víctor Ayuso i l'Hugo Alarcón, els dos membres més antics de la seva banda, que han contribuït a l'evolució del so que avui en dia tenen.