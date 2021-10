Paloma del Río, galardonada en los I Premios de la Mujer en el Deporte

La periodista de RTVE Paloma del Río ha sido galardonada en la categoría de Comunicación de la primera edición de los Premios de la Mujer en el Deporte. La periodista española que ha retransmitido más Juegos Olímpicos (15 ediciones) ha recibido el premio de manos del director de RTVE Cataluña, Oriol Nolis, y del director general de Revistas de Prensa Ibérica, Óscar Voltas. Un reconocimiento a su labor, por incentivar la difusión del deporte femenino y ser "una de las periodistas que abrieron camino a las mujeres en el periodismo deportivo de alto nivel".

"Ahora estoy recogiendo muchos años de trabajo, mucha dedicación al deporte minoritario, al deporte femenino, yo soy muy pesada y sigo, no solo durante los Juegos Olímpicos también en el período valle, cuando nadie se acuerda de las deportistas", señaló la periodista. "Me parece profundamente injusto que no tratemos a las deportistas como se merecen. Tenemos una cadena que nos permite tener 24 horas al día deporte y 24 horas al día de exposición".

Paloma del Río recoge el premio de manos de Oriol Nolis JOSEP ECHABURU

Oriol Nolis subrayó la apuesta de RTVE por el deporte femenino: “Lo hacemos en Teledeporte, lo vamos haciendo cada vez más en los Telediarios y sobre todo en los Juegos Olímpicos, donde muchísima gente se ha enganchado a nuestras retransmisiones. Es algo que debemos hacer como servicio público, pero que tiene una gran respuesta en el público".

“Hay futuro en el deporte femenino y en las periodistas que por vocación queremos ser periodistas deportivas, que queremos estar ahí", sentenció Paloma del Río.

Paloma del Rio, en otro momento de la gala JOSEP ECHABURU