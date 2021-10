Nuevas series, películas y documentales de estreno en RTVE Play

Nuevos contenidos llegan a RTVE Play, la nueva plataforma de video on demand. El lunes arranca con nuevo estreno: la primera temporada de Poldark, la nueva serie histórica tras estar ya completa Los Durrell. Además, entre lo más destacado se encuentra el documental sobre O. J. Simpson y la temporada final de Baron Noir. ¿Quieres saber cuándo podrás verlos? ¡Apunta todas las fechas de cuánto estarán disponibles para verlos gratis cuando quieras y donde quieras!

Durante la media hora que dura el programa veremos el punto de vista de los agentes en secuencias clave de la serie como la detención de Pedro en el falso piso alquilado, la búsqueda de Christian por sus destrozos en la hamburguesería Burguersaurus o la investigación que acaba por dar con Tito ya demasiado tarde. Calleja y Robledo nunca han sido un ejemplo de nada. De hecho, siguen sin serlo. No te pierdas este capítulo especial de la serie Grasa .

Un programa dedicado al trabajo de la policía en los barrios españoles más conflictivos sigue al agente Robledo y al agente Calleja por Los Picadores de Sevilla. No solo seguiremos la intensa jornada de estos dos torpes agentes de la ley, también veremos de cerca cómo resuelven uno de los casos más complejos de su carrera: encontrar al Tito, el narco más importante del barrio en busca y captura.

La nueva serie histórica de RTVE Play es Poldark , la aclamada ficción de la BBC. El amor idealizado y el real, la traición entre familias, el ansia de poder y la venganza entre personajes son algunas de las claves de esta ficción con la que volverás a enamorarte. Protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson , la primera temporada, llena de amor, traición y venganza , ya está disponible en la plataforma de video on demand.

O.J.: Made in America hace un exhaustivo retrato de una de las figuras más impactantes de los Estados Unidos, O. J. Simpson . El documental, dirigido Ezra Edelman, recorre la vida de la estrella de fútbol americano: sus inicios, su ascenso a la fama y su caída como héroe nacional. RTVE Play estrena el documental el próximo 13 de octubre.

Sábado, 16 de octubre

8:00 horas - The look of silence: Documental

A través de la obra cinematográfica de Joshua Oppenheimer sobre los responsables del genocidio indonesio, una familia de supervivientes descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los hombres que lo mataron. El hermano más joven se decide a romper ese silencio y miedo con el que viven los supervivientes, enfrentándose así a los responsables del asesinato de su hermano, algo inimaginable en un país donde los asesinos permanecen en el poder. El 16 de octubre, disponible en RTVE Play.