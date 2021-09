La Orquesta Sinfónica RTVE participa en el XXXIII Festival de Úbeda en un concierto con Marina Heredia y Cañizares

La cantaora Marina Heredia y el guitarrista Cañizares compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica RTVE en la XXXIII Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda en un programa con obras de Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo y Arturo Márquez, dirigido por el maestro Manuel Hernández-Silva.

La Orquesta Sinfónica RTVE regresa a Úbeda para participar en el XXXIII Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. El Festival es un proyecto impulsado por la Asociación Cultura de ‘Amigos de la Música’ de Úbeda que este año cumple 33 años de vida.

El concierto comienza con la Suite nº 1 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla (1876-1946). El compositor granadino escribió las dos suites orquestales tras el estreno del ballet basado en la novela homónima del escritor Pedro Antonio Alarcón y estrenado en el 'Alhambra Theatre' de Londres en 1919 con decorados y figurines de Pablo Picasso. La suite nº 1 se divide en Introducción, La tarde, Danza de la molinera (fandango), El corregidor y Las uvas.

A continuación, subirá al escenario de la Plaza de toros de Úbeda el guitarrista Cañizares para interpretar como solista junto a la Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta de Manuel Hernández-Silva, el Concierto de Aranjuez, del valenciano Joaquín Rodrigo (1901-1999). Compuesto en París en 1939 y estrenado en 1940, el ‘Concierto de Aranjuez’ es un concierto para guitarra y orquesta que se ha convertido con el paso del tiempo en la pieza española más famosa e interpretada del repertorio clásico. El concierto se divide en tres movimientos: Allegro con spirito, Adagio y Allegro gentile.

El concierto incluye una de las obras más destacadas del repertorio musical español, El amor brujo, de Manuel de Falla, con la cantaora Marina Heredia como solista. Falla la compuso entre 1914 y 1915, a su regreso a España después de pasar siete años en París. Estuvo incentivado por la bailarina y cantante Pastora Imperio para poner la música a esta historia de amor entre Carmelo y Candelas, con hechizos, espectros y brujería. A través de 13 escenas, con canciones y danzas populares, entre las que se incluye la famosa Danza del fuego o la Canción del fuego fatuo, la partitura refleja magistralmente el misticismo de la cultura gitana. Se interpretará la versión para orquesta sinfónica de 1925.

Para finalizar el concierto, el Danzón nº 2, del compositor mexicano Arturo Márquez (1950), una de las obras de música mexicana de concierto más interpretadas del repertorio. Se estrenó en 1994 y según el propio compositor está claramente inspirado en el danzón mexicano: “Trata de acercarse lo más posible a la danza, a sus melodías nostálgicas, a sus ritmos montunos, y aun cuando profana su intimidad, su forma y su lenguaje armónico, es una manera personal de expresar mi respeto y emotividad hacia la verdadera música popular”.



Marina Heredia



Nacida en Granada, Marina Heredia comenzó a cantar desde su infancia. Con trece años participó en su primera grabación, un álbum de flamenco para niños de título Malgré la nuit. A partir de ese momento comenzó a actuar en los tablaos de Granada acompañando a guitarristas y bailaores, hasta que sustituyó a Carmen Linares en un espectáculo de María Pagés en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Ha colaborado con reputados artistas flamencos como Arcángel o Eva Yerbabuena, así como participado en otro tipo de proyectos como la ópera De Amore del compositor Mauricio Sotelo, que fue estrenada en el prestigioso Auditorio Carl Orff de Múnich y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Desde entonces, su carrera en ascenso la ha llevado a las más importantes salas de todo el mundo como el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Albéniz y Auditorio Nacional de Madrid, Gran Teatro de Córdoba, Palau de la Música de Valencia, Carnegie Hall de Nueva York, Palais de la Musique de Estrasburgo o Crystal Palace de Oporto.

Marina Heredia es una de las artistas más solicitadas internacionalmente para interpretar El Amor Brujo de Manuel de Falla. Ha trabajado, entre otras, con las orquestas sinfónicas de San Francisco y Chicago bajo la batuta de Pablo Heras-Casado, quien también la dirigió junto a la Orquesta St. Luke’s en el Carnegie Hall de Nueva York, donde recibió una calurosa ovación; la Orchestre National de Lille y Josep Vicent; Orquesta Ciudad de Granada con Domingo Hindoyan; con la misma orquesta en el Festival Musika-Música de Bilbao bajo dirección de Antoni Ros Marbà, quien también la dirigió con la Orquesta de Castilla y Leon, etc. Marina estrenó la nueva puesta en escena de El Amor Brujo de La Fura dels Baus en el concierto de clausura del 64º Festival Internacional de Música y Danza de Granada junto a Manuel Hernández-Silva.

Ha actuado en los más prestigiosos festivales españoles, entre ellos el Festival Grec de Barcelona, Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival del Cante de las Minas, Festival de Otoño en Madrid o los festivales de Jerez, Ronda y Granada, así como en importantes escenarios internacionales como De Singel en Amberes o el Festival Flamenco de Nîmes, Francia. Ha viajado de Pekín a Uruguay, París, Portugal, Múnich, Londres, Marruecos, Nueva York y Washington.

En 2004 recibió el Premio Andalucía Joven a las Artes por su contribución a la difusión del flamenco en el mundo. Con dos trabajos publicados (Me duele, me duele en 2001 y La voz del agua en 2007), en 2010 lanzó Marina, que en 2011 recibió el premio a Mejor Álbum de Cante Flamenco por la Crítica Nacional de Flamenco. En septiembre de 2012 presentó A mi Tempo en el Teatro de la Maestranza durante la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla.

Marina Heredia ha obtenido gran éxito de crítica y público con espectáculos como Contra las cuerdas o Tempo de Luz, en el que participaba con Carmen Linares y Arcángel y cuya gira los llevó a escenarios de Europa y Estados Unidos.



Juan Manuel Cañizares



Guitarrista y compositor, Cañizares es, sin duda, uno de los artistas flamencos más importantes e influyentes en todo el mundo, pero se encuentra igual de cómodo con el repertorio clásico y con sus propias composiciones.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Cañizares es el primer y único guitarrista flamenco invitado por la Filarmónica de Berlín junto a la que interpretó el Concierto de Aranjuez bajo la batuta de Sir Simon Rattle en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con las principales orquestas del mundo, entre ellos destacan: Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica de NHK, Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya etc.

Ganador del prestigioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio de la Música (2008), y Flamenco Hoy (2000, 2011 y 2013), Cañizares mantuvo una estrecha relación con Paco de Lucía durante diez años, así como con numerosos grandes artistas y creadores como Enrique Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio Sotelo y Leo Brouwer, entre otros.

El catálogo de Cañizares como compositor abarca obras para el Ballet Nacional de España y bandas sonoras para películas como “La Lola se va a los Puertos” (con Rocío Jurado y Paco Rabal), y “Flamenco” (1996) y “Jota de Saura” (2016) de Carlos Saura. Ha colaborado en más de 100 álbumes y como artista en solitario ha publicado 15 discos propios.

Por su especial relevancia, cabe destacar el estreno absoluto en el Auditorio Nacional de Madrid de su Concierto Flamenco “Al-Andalus”, para guitarra y orquesta, a la memoria de Paco de Lucía. Encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España, en 2016 Cañizares presentó su nueva obra arropado por la propia OCNE y bajo la dirección del maestro Josep Pons.

En el año 2018 Cañizares compuso y estreno su segundo concierto para guitarra y orquesta “Concierto Mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo” por encargo de la Orquesta Sinfónica y Nacional de Catalunya (OBC). El estreno fue retransmitido por la Radio Catalunya desde L’Auditori de Barcelona interpretado por propio Cañizares con la OBC bajo la batuta del maestro Kazushi Ono.

Paralelamente a su carrera como intérprete, Cañizares dedica una gran parte de su tiempo a la investigación y a la enseñanza del flamenco. Es profesor de guitarra flamenca en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) desde 2003 e imparte numerosas clases magistrales en España y en el extranjero.

Sus compromisos más destacados recientes y futuros incluyen la participación en la ópera El Público de Mauricio Sotelo en el Teatro Real de Madrid, y actuaciones en el Palau de la Música Catalana, Auditorium de Milán, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festivales de Radio France de Montpellier, y La Folle Journée.

En la última edición de los Premios MIN de la música independiente celebrada en 2019, su álbum El Mito de la Caverna ganó el premio al Mejor Álbum de Flamenco del año, en reconocimiento a su creatividad, expresividad y originalidad.