'20Vint' és un programa de monòlegs de RTVE Catalunya amb un humor directe, nu, sense res més que la paraula. S'emet els dijous a la tarda a La 2.

El programa d'humor '20vint', presentat pel periodista i còmic Toni Mata, torna aquest estiu amb els millors programes de la temporada. Dijous amb els monologuistes Javi Sancho, Ana López i Santi Millán.

En els monòlegs d'aquest capítol del programa sabrem que al Javi Sancho no li prova fer esport, que a l'Ana López no li agrada la vida en general i que el Santi Millán es fa gran i maniàtic però no ho vol reconèixer.

Ana López a '20vint' rtve

Un programa presentat per Toni Mata, l'home que, segons ell mateix diu, es planteja la vasectomia per no anar a més festes infantils.