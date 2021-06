12 años sin Michael Jackson, eterno rey del pop

Era un 25 de junio como otro cualquiera que terminó siendo como ningún otro. En su casa de North Carolwood Drive, Los Ángeles, California, el rey del pop fallecía a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Con 50 años y a punto de iniciar una gira mundial para despedirse de los escenarios, la estrella de Michael Jackson se apagaba dejando la estela de una trayectoria musical inigualable.

Hoy, 12vaños después, celebramos el aniversario de su fallecimiento con una pequeña colección de audios que rescatamos del Archivo de RNE en homenaje a una de las grandes voces internacionales de la historia.

El número 1 entre las estrellas

Cantaba y bailaba como nadie y marcó estilo con sus coreografías y looks. ¿O quién no se acuerda de esos guantes brillantes, sus ornamentadas chaquetas y esa combinación de calcetines blancos y mocasines negros? Piezas que no solo actuaban como complementos, sino que eran un fiel reflejo de su música y ayudaban a crear un todo. Un todo que ha pasado a la historia por canciones como "Bad", "Beat it", "Billie Jean" o "Smooth Criminal" y que hoy tenemos la delicia de recordar.

02.06 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - 10 años sin Michael Jackson - Escuchar ahora

Dicen que el pasado siempre vuelve, pero si se trata de Michael Jackson, la realidad es que nunca se ha marchado. Discos como el de Thriller siguen ocupando en la actualidad el número uno en el podio de los más vendidos de la historia. Y no es el único. Recordamos en esta mágica fecha algunos de los temas más míticos del rey del pop.

58.48 min Turbo 3 - Michael Jackson, Rey del Pop - 06/01/16 - escuchar ahora

Y no lo olvides. "Remember the time" fue también uno de los grandes éxitos de MJ. Pertenece a su no menos popular Dangerous de 1991 y fue el segundo sencillo extraído de ese álbum, otro de los álbumes más vendidos de toda su discografía.