El Coro RTVE ofrecerá en junio dos conciertos extraordinarios en colaboración con Patrimonio Nacional

Un año más, la Orquesta y Coro RTVE colabora con Patrimonio Nacional dentro de su Temporada de Música. Además del tradicional Concierto de Navidad que se celebrará en diciembre en la Capilla Real de Madrid, el Coro RTVE ofrecerá dos conciertos en junio: el primero, el día 5 en el Monasterio de Santa Isabel, dirigido por Carlos Mena, con repertorio de los siglos XVI al XIX y el organista Juan de la Rubia; y el segundo, el 26 de junio, en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dirigido por Ignacio García Vidal, con obras contemporáneas, el chelista Guillermo Pastrana como solista y Juan Ignacio Ocaña como narrador.



El concierto del Coro RTVE del 5 de junio en la iglesia del Real Monasterio de Santa Isabel se titula Tempus fugit, y cuenta como director con el maestro vasco Carlos Mena, y el organista castellonense Juan de la Rubia.

Forman el programa, el ‘Deutsches Magnificat’ SSWV 331 de S. Scheidt (1587-1654), ‘Christ lag in Todesbanden’, de J. H. Schein (1586-1630), ‘Es ist nun aus mit meinem Leben’, de J. C. Bach (1642-1703), ‘Geistliche Lied’ de J. Brahms (1833-1897), ‘Iam lucis orto sidere’ de A. Bruckner (1824-1896), ‘Ave Maria’ Op. 145 de C. Saint-Saëns y ‘At the name of Jesus’ de R. Vaughan-Williams (1872-1958). Está previsto que este concierto pueda verse en La 2 el próximo 27 de junio.

El siguiente concierto del Coro RTVE será el 26 de junio de 2021, en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dirigido por el maestro alicantino Ignacio García Vidal, y que contará con el violonchelista granadino Guillermo Pastrana como solista y Juan Ignacio Ocaña como narrador.

En el concierto se interpretarán las obras Thrinos y Svyati, del compositor británico John Tavener (1944-2013), el ‘Stabat Mater’ del compositor, organista, director de coro y pedagogo noruego Knut Nystedt (1915-2014), y la pieza ‘Serenity. O Magnum Mysterium’ del compositor y pianista noruego Ola Gjeilo (n. 1978).

Además, el mismo 26 de junio, el Trío Magnacore, formado por dos solistas de la Orquesta Sinfónica RTVE, el chelista Javier Albarés y la violinista Yulia Iglinova Milstein, junto al pianista Vadim Gladkov, interpretarán en la Capilla del Palacio Real de el Pardo un programa de obras de mujeres compositoras (Clara Schumman y Fanny Mendelssohn).

Y el 17 diciembre de 2021 no faltará el tradicional Concierto de Navidad del Coro RTVE en la Capilla del Palacio Real de Madrid. Este concierto al igual que los de junio del Coro RTVE serán emitidos por La 2 y los grabará Radio Clásica para su posterior emisión.