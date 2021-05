Cuatro discos y un relato sobre el trompetista Miles Davis

“En qué porquería de país vivimos” se preguntaba el trompetista de jazz Miles Davis en uno de los relatos con los que Martín Llade empieza Sinfonía de la mañana. Añadía: “Pensé que esto sería distinto al sur. Es más, tuve la arrogancia de pensar que a mí no me harían nunca nada. Vendes miles de discos. La gente pide trozos de tu camisa para enmarcarlos en la pared y para qué no dejas de ser lo que ellos creen que eres. Lo único que te dejan ser”. Lo detuvieron por ser negro.

“De no haber sido por ser Miles Davis a cualquier otro en su lugar le hubiesen enviado a la cárcel por aquellas acusaciones falsas”, decía el presentador del programa matinal de Radio Clásica. Se refiere a lo ocurrido la noche del 25 de agosto de 1959 en el Birdland Club de Broadway, tras despedir a su novia, un policía le dijo que circulara, el trompetista le preguntó por qué e “instintivamente se echó la mano a la porra y recorrió con el índice toda su superfície”, contaba Llade.

Miles Davis nació el 26 de mayo de 1926 en Alton, en el estado de Illinois. Falleció el 28 de septiembre de 1991 en Santa Mónica en el estado de California. En el 95 aniversario de su fallecimiento recordamos a uno de los trompetistas más importantes de la historia del jazz a través de diferentes programas de RNE que analizan su obra y uno de los relatos que se han podido en Sinfonía de la mañana.

Kind of blue (1959) John Coltrane al saxo tenor, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería, Julian 'Cannonball' Adderley al saxo alto y Wynton Kelly al piano en el tema "Freddy freeloader" grabaron en 1959 en el álbum Kind of blue de Miles Davis. Luis Lapuente recordaba en Píntalo de negro. El soul y sus historias las palabras de algunos músicos sobre este álbum como las del miembro de Steely Dan, Donald Fagen: "¿Que si me gusta? Es la Biblia, hombre, la Biblia con mayúsculas". 10.27 min Píntalo de negro - Cuando Miles Davis le enseñó el camino del soul a James Brown - 02/06/19

Miles Davis and the modern jazz giants (1959) Es Nochebuena y corría el año 54. En un estudio de grabación estaban Miles Davis y Thelonious Monk. Entre manos tenían cuatro temas que más tarde conformarían un disco titulado, Miles Davis and the modern jazz giants. Hasta aquí todo normal. Un disco prometedor, dos virtuosos de la música y un escenario navideño de fondo. Sin embargo, ese 24 de diciembre daría mucho de lo que hablar. La historia empieza con un ambiente de adrenalina extraña en el estudio. La razón: la gente se quiere ir a su casa a celebrar con su familia, alrededor de una mesa repleta de comida, la fiesta propia de esas fechas. Las malas lenguas dicen que Miles y Monk tuvieron rencillas. A Monk le sentó mal que Miles le dijera que no tocara detrás de él en hasta en tres ocasiones. ¿Habladurías? Tal vez, pero lo que está claro es que después de ese episodio se dijo de todo, incluso que casi llegaron a las manos. Finalmente, todo quedó en una anécdota y en un disco de estudio maravilloso. Lo contaba Juan Claudio Cifuentes ‘Cifu’ en A todo jazz de Radio 3. 01h 00 min A todo Jazz - Miles Davis con Thelonious Monk, 1954 - 06/11/11 - Escuchar ahora

In a silent way (1969) “El álbum que puso a Miles Davis en el camino del rock más avanzado, disco grabado en una sola sesión, el martes 18 de febrero de 1969, entre las 10 de la mañana y la 1 y media la noche en los estudios de la calle 30 de CBS y allí se reunirán tres teclistas: Chick Corea, Herbie Hancock y Joe Zawinul junto con un bajista, Dave Holland; un batería, Tony Williams y una guitarra, Joe McLaughlin. Una formación que mezclaba pasado y presente”, explicaba Abraham Rivera en Retromanía a partir del libro Miles Davis. El big bag oceánico sobre el disco In a silent way. 01h 09 min Retromanía - Miles Davis, la influencia de los años eléctricos - Escuchar ahora