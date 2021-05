Walking Jazz Ensemble, este viernes en 'Las noches del Monumental'

El grupo Walking Jazz Ensemble llenará el escenario del Monumental con temas tan conocidos como ‘Quizás, quizás’, Bésame mucho, ‘A night in Tunissia’, ‘The way you look tonight’ o ‘Body and soul’. El grupo es un quinteto formado por el contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE Luis Bregel, el pianista Carlos Bolaños, el guitarrista Juan Carlos Delgado, el batería Sergio González, y la cantante Virgina Hippisley. Este concierto se podrá ver en La 2 el viernes 11 de junio



En este concierto Walking Jazz Ensemble propone un viaje que originándose en el mundo del bolero tradicional irá adentrándose paulatinamente en ambientes más “jazzísticos”. Boleros tan conocidos como “Quizás, quizás” o “Bésame mucho” establecerán un punto de partida hacia derroteros de ritmos más variados, en los que disfrutaremos de “standars” clásicos como “Body and soul” (en este caso con letra en castellano) o “The way you look tonight”.

