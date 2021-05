Philip Glass, Leonard Bernstein y piezas de jazz con Kebyart Ensemble, Magalí Sare y Sebastià Gris

El concierto para cuarteto de saxofones y orquesta, de Philip Glass con Kebyart Ensemble, piezas de jazz Cole Porter, George Gershwin y Bernice Petkere, junto a los Movimientos de la Suite del Ballet Fancy Free, de Leonard Bernstein, son las obras programadas en el Concierto IV del XXI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica RTVE. Participan los galardonados del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes organizado por Juventudes Musicales de España. El concierto podrá escucharse en directo, por Radio Clásica, y TVE lo grabará para emitirlo próximamente en Los conciertos de La 2.

Puedes comprar aquí las localidades para este concierto

Un año más, la Orquesta Sinfónica RTVE ofrece el Concierto de Galardonados del Concurso Juventudes Musicales de España. En esta edición son los premiados, los solistas del concierto para cuarteto de saxofones y orquesta de Philip Glass, Kebyart Ensemble y la pareja formada por la soprano jazz Magalí Sare y el guitarrista Sebastià Gris, solistas en los temas de jazz de este concierto.

Encuadrado como IV Concierto del XIX Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, una plataforma de jóvenes talentos tanto en la dirección de orquesta como en la interpretación como solistas, en esta ocasión el director será el maestro Pablo Urbina.

El programa comienza con el concierto para cuarteto de saxofones y orquesta del compositor estadounidense Philip Glass. A continuación, cinco temas clásicos de jazz de Cole Porter (Why Can’t You Behave?), George Gershwin (I’ve Got A Crush On You, But Not For Me y Someone To Watch Over Me) y Bernice Petkere (Close Your Eyes) que cuentan con Magalí Sare y Sebastià Gris como solistas.

Para finalizar el concierto, el maestro Pablo Urbina dirige la Orquesta Sinfónica RTVE los Movimientos de la Suite del Ballet Fancy Free, de Leonard Bernstein.

Pablo Urbina Pablo Urbina (1988) creció en Pamplona, donde comenzó sus estudios musicales a los 8 años en el Conservatorio Pablo Sarasate con sus mentores Julián Cano y Koldo Pastor. Becado en 2005 para cursar estudios superiores en la Thornton School of Music de EEUU, en 2014 finaliza su postgrado en el Real Conservatorio de Londres, también becado, bajo la tutela de Peter Stark. Nominado en 2018 al Premio Nestlé & Salzburg para jóvenes directores y semifinalista del Concurso Internacional Maestro Solti 2017, en 2019 Urbina fue nombrado Director Principal de la Orchestra Vitae de Londres, y es actualmente el director asistente de Pablo Mielgo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares (donde trabaja regularmente como director invitado) y la Sinfónica de las Américas en Florida, EEUU. De 2017 a 2019 fue director asociado del Festival de Música de Lerici, Italia, en 2019 director asociado del Festival de Música de Al Bustan en Líbano y de 2013 a 2020 fue el Director Musical de la London City Orchestra. Con una gran pasión por hacer que la música clásica sea un vehículo

social y educativo, es un Embajador de la organización The Amber Trust UK para ayudar a personas jóvenes con discapacidad visual, y ha colaborado con muchas otras organizaciones benéficas.

Pablo ha dirigido orquestas que incluyen la Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Cámara de Hong Kong, Orquesta Clásica de Madeira (Portugal), Filarmónica de Málaga, Sinfónica Provincial de Málaga, Orquesta Nacional de Túnez y Orquesta Nacional de Jóvenes (Portugal), y ha asistido a maestros como Leonard Slatkin, Bernard Haitink, Christian Zacharias, Lionel Bringuier, Jonathan Cohen, John Wilson, Pablo Mielgo o Gianluca Marcianò. Actualmente mantiene una estrecha relación con el director asociado de la City of Birmingham Symphony Orchestra, Michael Seal. Recientemente participó en la grabación de la nueva banda sonora para la Casa Batlló de Barcelona.

Kebyart Ensemble Nacido en Barcelona en 2014, Kebyart Ensemble es una de las agrupaciones más prometedoras de la escena musical actual. La firma inconfundible de Kebyart se refleja en una visión creativa sobre el repertorio construida a partir de tres ejes: la literatura

original, el compromiso con la nueva creación y los arreglos propios sobre un amplio abanico de estilos. Su brillante carrera ha despertado el interés de las principales salas de concierto europeas y, en consecuencia, han sido seleccionados como ECHO Rising Stars para la temporada 2021-22. La cristalización de este logro será su debut en una veintena de auditorios y festivales como el Concertgebouw de Amsterdam, la Elbphilharmonie de Hamburgo, el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Paris, el Festspielhaus Baden-Baden… Además, han realizado giras por países alrededor de Europa y Asia, siendo programados en Wigmore Hall, Konzerthaus Berlin, Stadtcasino Basel, Schubertíada Vilabertran, Palau de la Música Catalana o L’Auditori, entre muchos otros. Sus interpretaciones les han llevado a ganar algunos de los premios europeos más notorios en música de cámara. Entre ellos, el Orpheus Swiss Chamber Music Competition (Suiza), el International Franz Cibulka Competition (Austria), y dos de los concursos más importantes en su país: el Primer Palau, organizado por el Palau de la Música Catalana, y el prestigioso

Premio BBVA de Música. Asimismo, desde 2018 son uno de los grupos integrantes de la European Chamber Music Academy (ECMA).

Con la ESMUC de Barcelona y la Musik-Akademie de Basilea como epicentros formativos, han recibido instrucción continuada de algunos de los músicos y grupos de cámara más prestigiosos, entre ellos: el Cuarteto Casals, Rainer Schmidt (Hagen Quartett), Hatto Beyerle (Alban Berg Quartett), Cuarteto Quiroga, el fagotista Sergio Azzolini, los pianistas Claudio Martínez-Mehner, Anton Kernjak y Kennedy Moretti, y el saxofonista Nacho Gascón. Por otro lado, con el fin de alcanzar nuevos horizontes sonoros, realizan colaboraciones con artistas excepcionales como Dénes Várjon, Xavier Sabata y Albert Guinovart.

Como embajadores de las marcas, los Kebyart tocan saxofones Selmer Paris y accesorios Vandoren. Forman el cuarteto Kebyart Ensemble el saxo soprano Pere Méndel, el saxo alto Víctor Serra, el saxo tenor Rober Seara y el saxo barítono Daniel Miguel Guerrero.



Magalí Sare La cantante y multi instrumentista barcelonesa Magalí Sare, proveniente de familia de músicos, se graduó en la especialidad de canto jazz en el Conservatorio del Liceu el año 2017, obteniendo el premio de honor al finalizar los estudios. Durante muchos años, cantó en diferentes corales de Catalunya. De hecho, se estrenó con tan solo 9 años cantando en los coros escénicos del Gran Teatre del Liceu. Complementó el canto coral con estudios de piano, percusión y flauta travesera. Con este último instrumento, llega a cursar estudios superiores.

Desde 2012 hasta finales de 2020, fue la voz soprano del Quartet Mèlt, un cuarteto de voces a cappella con el que realizaron giras por Catalunya i Europa. Han editado dos discos Maletes i Xarrampim!, pero sobretodo se los conoce por haber ganado la 3ª edición del programa Oh Happy Day de TV3 en 2015. En 2018 se convirtió en la voz de las canciones de la pianista y compositora Clara Peya con el disco titulado Estómac (Satélite K). Este mismo año lanzó su primer disco como compositora Cançons d'amor i dimonis (Autoeditado). Su proyecto personal tiene continuidad en los dos singles que ha publicado en 2020: Cronos y Beber de ti.

Durante su paso por el conservatorio superior, forma un dúo con el guitarrista mallorquín Sebastià Gris con el que gana el primer premio de jazz de Juventudes Musicales de España (2018) y el primer premio del festival de música en lenguas minoritarias celebrado en Udine, Italia, SUNS Europe (2019). El mismo año lanzan un EP de dos temas propios titulado Venim a aquest món y en 2020 publican su primer disco A boy & a girl (Microscopi) con el que giran por España y Europa.

Además, la cantante tiene otro dúo con el contrabajista Manel Fortià, con el que fusionan free jazz y música tradicional. Su primer trabajo, recién publicado, se llama Fang i núvols.