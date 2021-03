Eurovisión 2021: Blas Cantó graba 'Voy a quedarme' en inglés: ''I'll stay'

Tras el estreno del videoclip, Blas Cantó ha grabado la versión en inglés de ‘Voy a quedarme’, la canción con la que representará a España en el Festival de Eurovisión 2021. Una intimista producción con la que el artista quiere extender el recorrido del tema y que los espectadores y fans del certamen de toda Europa se emocionen con la historia que hay detrás.

“Igual que el año pasado, quería hacer la versión en inglés del tema. Llevo muchos años de mi carrera cantando en inglés, me gusta mucho este idioma, tiene otra sonoridad y, sobre todo, me gustaría que la gente entendiera la letra en los mayores sitios posibles", ha afirmado el artista murciano.

Una versión acústica muy especial que invita a entender cada verso de ‘Voy a quedarme’: su significado, su historia, los sentimientos que transmite el tema compuesto por Blas Cantó junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond.

“Es un buen momento para recordar cómo empezó todo”

La versión se titula ‘I’ll stay’ y, en palabras de Blas Cantó, lleva a la canción “a donde nació”: “Vamos a hacerla más acústica, a llevar un poco la canción a donde nació. Es un poco más larga. Hay momentos que eliminamos y que ahora rescatamos para esta versión. Creo que es un buen momento para recordar cómo empezó todo”, ha afirmado al equipo de RTVE Digital en el estudio de grabación.

“Llevamos trabajando un mes en esta versión y estoy muy feliz porque ha conservado el significado de la canción y la ha llevado a otro universo. Y me atrevería a decir que, cuando la canto en inglés, me siento un poco más relajado. Puede ser porque no es mi lengua materna y, de alguna manera, los sentimientos son de otra manera. Pero me emociona mucho cantarla”, ha explicado.

“He pasado la mitad de mi vida cantando en inglés. Los álbumes de Auryn eran en inglés, y mi garganta se acostumbró a cantar en ese idioma. Y cuando cantas en español parece un poco más difícil, pero lo he mejorado estos años. Lo mejor es que ahora ya están al mismo nivel, aunque echaba de menos cantar en inglés”, ha reconocido.