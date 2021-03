Javier Colina y Albert Sanz a las 19:00, y ALL'ART a las 21:00, este viernes en 'Las noches del Monumental'

‘Simarro, música positiva’, es una propuesta musical del compositor y pianista Juan Antonio Simarro, con creaciones suyas como el ‘Divertimento para Ukelele y orquesta de cuerda’, ‘Amarga dulce’, ‘Cádiz’, ‘I just want to cry’, ‘Noche en el café Montarto’, ‘Adagio para violín piano y orquesta de cuerda’ y fragmentos de composiciones de un cuarteto de cuerda, o un movimiento de su ‘Sinfonía para un mundo mejor’. El concierto podrá verse por La 2 el viernes 26 de marzo



Javier Colina y Albert Sanz Tras varios años tocando juntos en diversos proyectos como ‘En la Imaginación’ -junto a Silvia Pérez Cruz-, Javier Colina Quartet, Albert Sanz Trío, o sus colaboraciones con el legendario baterista Al Foster, estos dos grandes músicos vuelven al formato del dúo dándole un nuevo concepto a la música que nos ofrecen, un trabajo que recibe evidentes influencias de la música brasileña más algo de aire de las bulerías, gotas de jazz y swing. El resultado es un repertorio con mucho color y sabor, interpretado con feeling y gusto por estos dos artistas que desbordan sabiduría, estilo y maestría.

' Los felices años 20' - ALL' ART Rememorar las felices y alegres canciones de los años 20, desde el 1920 hasta 1930. Es difícil saber qué música nos van a traer los años 20 del siglo XXI, pero sí se puede celebrar y dar una nueva vida a las canciones de los años 20 del siglo XIX...

Forman ALL’ART, la soprano Idoris Duarte, la mezzo-soprano del Coro RTVE Alla Zaikina, el tenor del Coro RTVE Miguel Mediano, el acordeonista Cuco Pérez, el pianista Lorenzo Moya, el contrabajista Carlos Gómez Martin, y el percusionista de la Orquesta Sinfónica RTVE Raúl Benavent.