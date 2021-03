'Me llamo Gennet', participada por RTVE, la historia de la primera sordociega con un título universitario en Europa

“Vencí al silencio y a la oscuridad”. Así podría resumirse la vida de la protagonista de 'Me llamo Gennet', dirigida por Miguel Ángel Tobías. Basada en una historia real, narra la vida de Gennet Corcuera, desde su infancia, antes de ser abandonada en un centro de acogida de Etiopía, hasta convertirse en la primera persona sordociega que consigue un título universitario en Europa. La cinta, rodada en España y Etiopía, está protagonizada por Gennet Corcuera, Miriam Díaz-Aroca, Ángela Molina, Miki Molina, Zewdu W. Mariam y Miguel Ángel Tobías, y cuenta con la participación de RTVE y la colaboración de Fundación Telefónica y Fundación Historias Que Deben Ser Contadas.

Angela Molina y Miriam Díaz Aroza, con Gennet Corcuera durante el rodaje rtve

Gennet Corcuera tiene 38 años. Es etíope. No ve, no oye, y no tiene olfato. Con dos años, tras quedarse sordociega debido a una infección, es abandonada en un orfanato. Era 1984, y Etiopía, un lugar azotado por el hambre y la miseria. Podía haber sido el final, pero el destino salva a Gennet. Carmen Corcuera se cruza en su vida y decide adoptarla y traerla a España. Empieza a estudiar en un colegio de educación especial de la ONCE, donde por primera vez convive con personas como ella, aprende a comunicarse a través de la lengua de signos y se le permite desarrollarse. Llega a la Universidad, donde estudia Educación Especial y se convierte en la primera persona sordociega europea que consigue un título universitario. Actualmente trabaja como educadora especial en el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España.

'Me llamo Gennet' se estrenará en cines este viernes, 5 de abril. Antes, tendrá un preestreno mañana en el Cine Callao de Madrid, y un pase solidario el jueves 4 en varias salas a beneficio de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE).

Miki Molina también participa en la película rtve