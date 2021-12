Lotería de Navidad 2018

Una ausencia inoportuna, la imagen de una virgen y los amigos de Málaga son las claves de la Lotería de Navidad para uno de los actores protagonistas de El Caso. Crónica de sucesos. Se trata de Ignacio Mateos, que encarnaba al diseñador del emblemático diario en la ficción televisiva.

Los seguidores de El Caso están de suerte. Algunos de los personajes de la premiada serie vuelven en un formato digital en Playz, producido por TVE y Plano a plano. Los entrañables Aparicio Sierra y Aníbal Vicente pasan de la redacción del periódico de sucesos a convertirse en reporteros en un programa de misterio y fenómenos paranormales en TVE, ambientado en el Madrid de los años 70.

Ignacio Mateos (Aparicio Sierra en la pequeña pantalla) sigue a rajatabla las tradiciones y desvela a RTVE.es que compra la Lotería de Navidad con sus amigos de toda la vida de Málaga. No tienen la costumbre de intercambiar décimos sino que juegan “todos al mismo número todos, no vaya a ser...”.

La visita del lotero

La diosa Fortuna ha rondado a este joven actor pero no ha llegado a tocarle con su varita mágica. Los padres de Mateos solían jugar al mismo número todos los años, en una ocasión “el lotero fue a casa para darles el número pero no los localizó. Tocó el Gordo y se quedaron con cara de pazguatos. Todavía lo siguen contando en plan: ¡Ay, si nos hubiera tocado...!”.

Este intérprete malagueño, nominado a los Premios Feroz por su papel de villano en la película Animales sin collar, rememora un recuerdo de infancia vinculado al sorteo del 22 de diciembre. En casa de sus padres “en la entrada, hay una virgencita y solíamos poner todos los décimos debajo. No nos ha tocado nunca, pero creo que ellos lo siguen poniendo. Ahora creo que por inercia”.

A la hora de soñar con el Gordo, comparte sus anhelos con millones de españoles. “Lo primero que haría sería comprarme una casa. Ahora mismo es la única manera que tendría para comprarme algo, está todo por las nubes. Luego daría algo a mis padres y me iría de viaje con mi pareja muy lejos”.

En la serie Abducidos de Playz, Mateos comparte protagonismo con Daniel Pérez Prada, juntos trabajan como reporteros de televisión y llegan a avistar un objeto volante no identificado (ovni). La sorpresa es que cuando vuelven al plató con la grabación todo está velado. Podrían tirar la toalla, pero en lugar de reconocer su fracaso deciden reconstruir el platillo volante, si quieres saber cómo acaba la historia ya está disponible on line la temporada completa del spin off de El Caso.