El Día Europeo de la Música se vive en RTVE

RTVE se vuelca un año más con el Día Europeo de la Música que celebra su octava edición en Madrid los próximos 21 y 22 de junio, una de las citas imprescindibles en el panorama de festivales del país. Radio 3, como medio organizador del Día de la Música en Matadero, emite en directo las actuaciones más destacadas, que también llegarán a los internautas de RTVE.ES, medio colaborador junto a TVE. No faltará la música de artistas emergentes y consagrados que forman parte de una amplia propuesta. Las mejores imágenes y sonidos se verán el domingo en La 2.

Como en anteriores ediciones, RTVE se une a la celebración del Día Europeo de la Música los días 21 y 22 de junio acercando desde sus distintos canales de televisión, radio y web, los sonidos e imágenes que inundarán Matadero Madrid con lo último del pop, indie, rock y electrónica de dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo un encuentro musical de referencia.

Radio 3 comienza sus actividades el jueves 20 con un programa especial desde el Instituto Cervantes de 18.00 a 20.00 horas. Ángel Carmona presentará a artistas españoles e hispanoamericanos a los que se sumarán invitados especiales. Marlango, Fuel Fandango, The Bright y Bravo Fisher, entre otros, interpretarán sus temas en directo.

Matadero Madrid se convertirá el viernes 21 y el sábado 22 en el epicentro musical de la capital. Durante todo el festival Radio 3, la emisora cultural y musical de RNE, y RTVE.ES recogerán en directo las actuaciones de los principales grupos y artistas. En la web, los internautas encontrarán además las crónicas de todos los conciertos en un site especial con contenidos exclusivos.

La música se subirá a los escenarios de Radio 3 y 'Acciona-RTVE.ES', por los que pasarán grupos de referencia como The Horrors, Darkstar, The Fall, These New Puritans o Disclosure.

Lo mejor del festival, en La 2 La 2 de TVE también dará a los espectadores la posibilidad de ver las mejores imágenes y sonidos. El domingo 23 de junio, a partir de las 00.30 ofrecerá un programa especial de dos horas con lo mejor de los conciertos del fin de semana. Sonarán temas de Los punsetes, Hola a todo el mundo, Lori Meyers, The horrors o Darkstar.