Teledeporte ofrece del 5 al 12 de noviembre la Copa de Maestros de Londres. Los ocho mejores tenistas del año se medirán en estas Finales del ATP World Tour, en las que habrá un español, David Ferrer. El canal temático permitirá a los espectadores disfrutar de los mejores encuentros de cada jornada, dos cada día excepto el lunes 12 que se disputa la gran final, que también se podrán seguir en RTVE.ES.

Finaliza la temporada tenística en Londres, donde las ocho mejores raquetas mundiales se miden en la Copa de Maestros. Tras la renuncia de Rafa Nadal a participar por lesión, David Ferrer es el único español que luchará por coronarse en la capital inglesa. Junto a él tenían su plaza asegurada Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Tomas Berdych y Juan Martín Del Potro, y tras alcanzar los cuartos de final en París, Jo-Wilfried Tsonga y Janko Tipsarevic, completan la cita londinense. Además, en Londres Djokovic finalizará el año como número 1 de la ATP de nuevo.

Del 5 al 12 de noviembre, Teledeporte ofrecerá los mejores partidos de cada jornada (dos cada día), que se disputarán en pista dura. Las dos semifinales serán el domingo 11 de noviembre: la primera no antes de las 15.15 y la segunda no antes de las 20.45 horas. El lunes día 12, la gran final para conocer quién logra la Copa de Maestros del año, no antes de las 21.00 horas.

Con Fe López en el plató para ofrecer el mejor análisis, los espectadores podrán disfrutar del mejor tenis con la narración de Nacho Calvo y los comentarios de la extenista Gala León, todo ello bajo la edición de Amat Carceller.

Los internautas tienen su cita con el mejor tenis en RTVE.ES. La web permitirá ver en directo los partidos que ofrezca Teledeporte y comentarlos con otros usuarios y amigos a través de las redes sociales. Además, las mejores crónicas, vídeos e imágenes también estarán disponibles para los amantes del tenis en RTVE.ES.