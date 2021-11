La moda Adlib: de Ibiza a todo el mundo

La moda Adlib es un concepto con una larga historia y atractivo turístico cuyo origen surgió en Ibiza. Fue creada en los 70 con influencias del movimiento hippie e inspirada en los vestidos de las Pitiusas, un estilo autóctono que cautivó a los recién llegados y a la princesa serbia Smilia Mihailovich. Ella fue la encargada de impulsar esta forma de vestir por medio mundo. Así, sin ser consciente, la isla se posicionó en tendencia de moda impuesta por las prendas que formaban parte de su tradición.

Vestido de Kling, vestido ibicenco de Pull & Bear, short de Monsoon, camisa blanca de Stradivarius, vestido largo de TopShop.

Las bases para la creación del estilo Adlib son la utilización de materiales naturales en encajes y bordados tradicionales. El look ibicenco es una moda que otorga protagonismo al propio cuerpo con elegancia, libertad y comodidad. El color blanco protagoniza los tejidos ligeros. Para pasear con glamour por las noches de Ibiza y que el estilo Adlib luzca con esplendor es muy importante la elección de los complementos: flores en el pelo, sombreros de paja, grandes brazaletes, collares, pendientes largos, volantes y encajes en los vestidos y para los píes sandalias planas o unas cuñas de esparto.

Vestido largo de Mango, collar Fenja de Pieces, pulsera de cadena y strass de Orelia, brazalete Magonye de Made, pendientes largos Ithangy de Made, anillo conel con el símblo de la paz de Bing Bang, pamela de rafia de Lanvin, sandalias planas de Jimmy Choo.

Los diseñadores internacionales admiran esta moda ibicenca o Adlib (término que viene del latín ad limitum: 'hacia la libertad' en español) y los tejidos livianos, con el blanco como color estrella, iluminan pasarelas de todo el mundo. Desde Dolce & Gabana, Calvin Klein, Vogue, Ralph Lauren, Lanvin, Givenchy hasta diseñadoras de la isla especializadas en este estilo como Eva Cardona, Charo Ruiz o Kathia Alves. Se trata de una tendencia que ha llegado a nuestros días tal y como se creó con premisas como la sencillez y delicadeza.

Peto blanco de Max Mara Vogue, vestido con cruce en la espalda de Charo Ruiz, vestido largo Love de Calvin Klein, vestido con aire hippy de Ralph Lauren, traje con tul trasparente de Givenchy y vestido corto de Dolce y Gabanna.

La moda ibicenca es un estilo pensado para no sufrir por las altas temperaturas y disfrutar del calor con elegancia. Los vestidos van desde cortos a largos, túnicas con cuellos de crochet, chalecos y short de punto, faldas largas, chaquetas caladas, son los mejores conjuntos y los must have que necesitas para estar a la última en tendencia veraniega. La moda de Ibiza es uno de los imprescindibles de tu armario que viene desde los 70 y que fruto de intercambios culturales es, en la actualidad, un estilo asentado y rememorado en todo el mundo.