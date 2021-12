El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha apoyado en el programa 'En días como hoy', de Radio Nacional, las medias llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy, quien en su opinión "está dejando al margen el egoísmo de partido y está tomando las decisiones que tiene que tomar por el bien de España". Diego ve con confianza el futuro de su comunidad tras las medidas adoptadas desde que ocupó la presidencia: "Creo que hay razones para mirar con cierto optimismo a un futuro no tan lejano".

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha defendido hoy en Radio Nacional las medidas económicas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy: "Está haciendo cosas muy difíciles, muy duras que cuesta mucho" para las que hace falta "tener la convicción clara de las necesidades de un Estado".

Diego cree que el Gobierno está haciendo en estos meses "lo que se tenía que haber hecho cuatro años antes, y habría sido muy útil hacerlo entonces porque se podría haber hecho de una manera más blanda". Ahora, "las cosas son imperiosamente urgentes" y Mariano Rajoy las está haciendo con "la generosidad de un estadista" por más que sea "duro para él y su Gobierno e ingrato para sus votantes", porque, ha señalado, "todos los políticos a veces tenenos la tentación de dejarnos llevar por pensar en clave político-electoral" y, en este caso, el presidente Rajoy "está dejando al margen el egoísmo de partido y está tomando las decisiones que tiene que tomar por el bien de España".

Ha asegurado que en este último año al frente el Gobierno cántabro ha vivido "momentos muy difíciles que me han costado kilos y canas". Cuando tomó las riendas, ha asegurado, su comunidad se encontraba "próxima a la pérdida de la capacidad de autogestión". "Nos habían colocado en la cuarta comunidad autónoma con el mayor déficit, lo que nos ha hecho hacer cosas que no nos son gratas de hacer". Con las medidas adoptadas, "ahora tengo la satisfacción de que las cosas se están haciendo razonablemente bien y Cantabria se encamina hacia el cumplimiento de los objetivos fijados, y creo que hay razones para mirar con cierto optimismo a un futuro no tan lejano"

Ha reconocido que "no ha podido mantener" su compromiso de no hacer recortes en las políticas sociales, si bien los ajustes "han sido absolutamente mínimos" y se deben a que "las cosas no son como nos habían contado, son muchos más crudas y difíciles y exigen la colaboración de todos, el esfuerzo compartido", ha explicado.

Cantabria Preguntado por la autovía del Cantábrico, ha recordado que el Gobierno de Zapatero "cortó 18 obras públicas, 6 en Cantabria", y una de ellas fue un tramo de la autovía del Cantábrico, que "ahora, en estas circunstancias tan difíciles, el Gobierno de Rajoy ha determinado ponerla otra vez en actividad y dotarla con cuarto millones de euros". En cuanto al hospital de Valdecilla, en Santander, su deseo es "que se terminen las obras en 2015" teniendo en cuenta que las obras empezaron en 2003. "Lo peor no es que se vaya a tardar, sino que se ha duplicado el coste por mala gestión", ha subrayado. Ha reconocido que no tiene relaciones muy fluidas con el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, a quien considera "responsable de tantos desmanes en las anteriores legislaturas".