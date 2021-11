El presidente del PP de Canarias, en 'Los desayunos de TVE'

El presidente del Partido Popular de Canarias ha reconocido que no tiene mucha información sobre los planes de Mariano Rajoy para formar su Ejecutivo, pero sostiene que en ese Gobierno "no va a haber, en ningún caso, cuotas territoriales". José Manuel Soria ha sido el invitado del programa de análisis político de La 1 'Los desayunos de TVE', que dirige y presenta Ana Pastor.

"Rajoy no tiene hipotecas con nadie", ha defendido Soria al ser preguntado por los miembros del próximo Gobierno y por la posibilidad de que incluya algún político nacionalista. "No va a haber cuotas de ningún tipo, y mucho menos territoriales", ha sentenciado. Considera que los futuros ministros serán "personas competentes y no forzosamente afiliados al PP".

Sobre sí mismo, el presidente de los populares canarios ha dicho que no ha hablado con Rajoy sobre su posible inclusión en el Gobierno. "Uno en política es siempre un soldado y va donde le diga el partido". Entre el Congreso y el Ejecutivo, Soria se ve "ahora mismo, en el Congreso, porque es a lo que me he presentado y me hace mucha ilusión".

"La mayoría obliga al diálogo" Según José Manuel Soria, los populares están "contentos y satisfechos" por la victoria electoral, "pero muy conscientes de la enorme responsabilidad que supone". Ha reiterado el mensaje del presidente electo: "Vamos a gobernar, pero contando con todos". En su opinión, la mayoría absoluta que les han otorgado las urnas "obliga más al pacto y al diálogo, no es un ningún cheque en blanco". Sobre la intención de Rajoy de reunirse con todos los grupos parlamentarios, ha señalado que "no es ninguna pose", sino algo necesario "en un momento de extraordinaria dificultad". Asimismo, ha explicado que la negativa a reunirse con la coalición Amaiur la comparte todo el PP. "Lo que no han hecho es pedir perdón, y deberían hacerlo", ha reclamado.

Las prioridades El diputado electo ha recordado las dos cuestiones básicas para el Partido Popular: un conjunto de reformas dirigidas al crecimiento y al empleo, y el mantenimiento de los servicios y derechos fundamentales (Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones). Sobre la financiación de estos últimos, ha reconocido que "hay dinero, pero mucho menos de lo que había, y todavía va a haber menos porque tenemos el compromiso con la Unión Europea de que cada año vamos a endeudarnos menos que el anterior". Su receta es priorizar esos servicios fundamentales, y "en todo lo demás hay que ajustar". En cuanto a las reformas más urgentes, ha reiterado que son la laboral y la financiera. En el mercado de trabajo apuesta por modificar la negociación colectiva; terminar con la dualidad entre contratos temporales e indefinidos; y mantener el subsidio de paro, pero más ligado a la búsqueda activa de empleo. Respecto a las entidades financieras, ha apostado por "obligar por ley a que en los balances se incluya el valor real de sus activos".