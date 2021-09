Niños con un futuro prometedor, pequeños talentos de la interpretación, del cálculo o del flamenco. Niñas que entrenan a diario para algún día alcanzar el éxito deportivo. Así son los protagonistas de nuestras historias este miércoles, pequeñas promesas que cuentan con el apoyo de sus padres. 'En Familia' a las 23.15 horas en La 1 de TVE.

Guillermo tiene 13 años. Es actor y gracias a su papel en la serie de TVE 'Águila Roja' se ha hecho tan popular que las chicas le paran por la calle para pedirle autógrafos. Es un adolescente con las inquietudes propias de esa etapa que compagina los rodajes con las clases del colegio y con sus amigos. Para él actuar es una diversión más que un trabajo y se siente afortunado por poder hacer lo que más le gusta.

¿Serian capaces de hacer 70 cálculos matemáticos en sólo cinco minutos? ¿Sin calculadora? ¿Sólo con la mente? Para la mayoría es algo difícil pero para Samir y Ronit no lo es. A estos dos niños mallorquines, de 10 y 9 años, no les asustan ni los números ni las matemáticas. Todo lo contrario. Son campeones del mundo de cálculo mental. A pesar de esa habilidad no son superdotados sino niños con mucha disciplina y entrenamiento.

Le apasiona la natación sincronizada y entrena muchas horas porque su sueño es convertirse, algún día, en nadadora profesional. Con tan solo 11 años, Ariadna está muy volcada en este deporte que practica con sus dos hermanas.

A sus siete años Álex tiene claro que lo suyo es el flamenco. Toca la guitarra, los timbales y la caja. Y según los entendidos lo hace con mucho compás. Este niño de Las Cabezas (Sevilla) asegura que de mayor será músico y cuenta con todo el apoyo de una familia que ha estado vinculada al flamenco desde hace varias generaciones.



Son 'Niños con mucho futuro'