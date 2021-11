El próximo(9-9-09) podrás a escuchar a los Beatles de otra manera. Por primera vez se pone a la venta en todo el mundo el catálogo completo de la banda británica remasterizado digitalmente.Ese mismo día se editará The Beatles: Rock Band , videojuego para Xbox 360, PlayStation 3 y Wii con el que podrás acompañar a la banda en los escenarios de sus conciertos y en los estudios de grabación.Cada uno de los álbumes aparecerá, incluidos los libretos de las primeras ediciones con nuevos textos y fotos inéditas. Durante un periodo limitado, cada CD incluirá además un breve documental sobre el álbum.De cuatro de esos documentales ya puedes ver una muestra en nuestro especial sobre los Beatles.En la misma fecha, se lanzarán dos nuevas cajas con las colecciones de los CD de los Beatles, en stereo y en mono.Los álbumes han sido remasterizados por un equipo de ingenieros en los estudios Abbey Road de EMI a lo largo de cuatro años, utilizando las últimas tecnologías de grabación junto a los antiguos equipos del estudio, manteniendo cuidadosamente la autenticidad y la integridad de las grabaciones analógicas originales.El resultado de este minucioso proceso es la más alta fidelidad al catálogo que se ha conocido desde su edición original.La colección, que puedes adquirir en la tienda de rtve.es , se compone de los 12 álbumes de los Beatles editados en stereo, con el diseño y la lista de canciones originales aparecidas en el Reino Unido, y el álbum Magical Mistery Tour que pasó a formar parte del corazón del catálogo de los Beatles cuando se lanzó en CD en 1987.Además, las colecciones Past Masters Vol. I y II aparecen juntas en un solo volumen.Esto significará que, por primera vez, los primeros cuatro álbumes de los Beatles estarán disponibles en stereo en CD.La caja especial incluye estos 14 álbumes, junto a un DVD conLos libretos incluyen detalladas notas históricas y anotaciones informativas de las grabaciones.Si lo que optas es por comprar los CDs separadamente, en cada uno de ellos, con excepción de los Past Masters, encontrarás uno de los minidocumentales de Smeaton rodados durante la realización de cada disco.Los documentales contienen imágenes de archivo, fotografías raras y conversaciones de los Beatles nunca escuchadas, que ofrecen una versión más personal y única de la atmósfera del estudio.Además, se publica una segunda caja creada pensando en los coleccionistas. Se trata de The Beatles In Mono, que reúne todas las grabaciones de los Beatles que fueron mezcladas para ediciones en mono.Contiene diez de los álbumes con sus grabaciones mono originales, además del disco Mono Masters que cubre el mismo espectro que las grabaciones stereo Past Masters.Como bonus se ofrecen las mezclas mono de Help! y Rubber Soul junto a las mezclas en stereo de 1965 que no habían sido lanzadas antes en CD. Estos álbumes se publican en réplicas CD de mini vinilos, con todos los detalles originales y los textos de la etiqueta.Los álbumes stereo han sido remasterizados por Guy Massey, Steve Rooke, Sam Okell, con Paul Hicks y Sean Magee.Todos los CD contienen el diseño de los vinilos originales y los textos de la primera edición.Notas históricas adicionales de Kevin Howlett y Mike Heatley. Notas adicionales sobre la grabación de Allan Rouse y Kevin Howlett. Los CD contienen un mini-documental de cada álbum en QuickTime.1. Please Please Me (CD debut en stereo)2. With The Beatles (CD debut en stereo)3. A Hard Day's Night (CD debut en stereo)4. Beatles For Sale (CD debut en stereo)5. Help!6. Rubber Soul7. Revolver8. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (con notas de 1987 y nuevo texto de Paul McCartney)9. Magical Mistery Tour10. The Beatles11. Yellow Submarine (incluye las notas originales de la edición en Estados Unidos)12. Abbey Road13. Let It Be14. Past Masters (con nuevos textos de Kevin Howlett)